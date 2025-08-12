Radi se u 'rupi' Small Malla, a kad će završiti - ne zna se!

Ima tome 'debelo' preko dva desetljeća kako je Grad Split prodao pravo građenja privatnom investitoru na križanju Vukovarske i Livanjske ulice. Tada je na toj lokaciji (umjesto parkirališta, a preciznije bi je bilo nazvati betoniranom ledinom) trebao niknuti Centar Bonačić, no projekt nikad nije zaživio. Dapače, od samih početaka su bili aktivni odvjetnici, a sporova je bilo na sve strane...

Potkrijepili su navode ne baš najpreciznijom fotografijom...

Za mandata Ivice Puljka stanje se pokrenulo, početkom 2023. godine novi su investitori krenuli ozbiljno u izgradnju golemog poslovnog centra, Small Malla ovaj put. Projektom je planirano, između ostalih sadržaja, i 500 garažnih mjesta na pet podzemnih etaža, hotel sa 72 sobe te luksuzni poslovni uredi i komercijalni sadržaji na ukupno šest tisuća kvadratnih metara!

Nastavili su gdje su prethodnici zastali, nakon punih osam godina pauze ponovno su krenuli radovi.

Krenulo se ofanzivno s iskopima, no i Small Mall je nedavno 'zaštekao', točno dvije godine od kako su ozbiljno prionuli radovima: stiglo je naime nepravomoćno rješenje Županije kojim se vraća tri tisuće kvadrata zemljišta obitelji Bonačić! Pa su onda od veljače naovamo radovi 'u rupi' potpuno prekinuti, e da bi ponovni dolazak teške mehanizacije na gradilište koincidirao s promjenom vlasti u Gradu Splitu.

Ali i s dokumentima koje su investitori i izvođači ishodili: prvo su (vrijedi do kraja godine) dobili Ugovor o zakupu javne površine, što je vezano uz osiguranje gradilišta, a zatim su im potvrđene i Izmjene i dopune Glavnog projekta.

U međuvremenu su nam se u redakciju javili zabrinuti građani: tvrde da je 'buža' uz najprometniju gradsku cestu izazvala pomicanje tla, odnosno oštećenje asfalta te da je sigurnost prometa ugrožena! Potkrijepili su navode ne baš najpreciznijom fotografijom, no to je bilo dovoljno za naš 'inspekcijski nadzor'. I moramo reći, nismo utvrdili nikakva vidljiva i značajna oštećenja okolnih prometnica. Ispucali asfalt između dvije prometne trake u Vukovarskoj se prije čini posljedica prolaska gradskih autobusa nego gradilišta.

Pravo građenja navodno vrijedi do 2028. godine

Na kojem, kao uostalom i nekoliko posljednjih dana, 'ordinira' hidraulični čekić, rečeni pikamer, postavljen na bager u samom dnu 'kave', udarajući u stijenu. Kamioni odvoze materijal, nešto se događa na gradilištu, a preciznije informacije potražili smo od investitora pa i izvođača. Uzalud, nisu nam odgovorili na ona najbitnija pitanja, a to je naravno kada se planira završiti sa zemljanim radovima, kada se može očekivati neka visoka završenost cijelog projekta, nedaj Bože i otvaranje gotovih kvadrata... Pravo građenja navodno vrijedi do 2028. godine, brzo će se i taj datum stvoriti. A golema rupa bi u međuvremenu mogla postati i turistička znamenitost.