Radeta predložio Erlića za nagradu za životno djelo: "Zadar je pretvorio u odredište otpada iz Europe i Hrvatske!"

Nezavisni zadarski gradski vijećnik Daniel Radeta izbačen je sa sjednice Gradskog vijeća, iako je na Aktualnom satu čak predložio nagradu za gradonačelnika Šimu Erlića, i to za životno djelo. Naravno, postojao je i „skriveni“ motiv:

– S obzirom na to da nisam mogao sudjelovati niti u izboru Nagrada Grada Zadra, jer nisam u Odboru za izbor i imenovanja, imam jednu inicijativu. Na popisu predloženih dobitnika nedostaju tri imena koja su ostavila dubok trag u našem gradu, toliko dubok da će ga generacije Zadrana nadugo osjećati. Predlažem Šimu Erlića za nagradu za životno djelo u Zadru, za izniman doprinos pretvaranju Zadra u odredište otpada iz Europe, drugih dijelova Hrvatske i uvoza više od 150 tisuća tona iz Varaždina, posebno za revolucionarni model zatvaranja Dikla – odlagalište Diklo je zatvoreno, a kamioni i dalje ulaze, poručio je Radeta, prenosi 057info.

Njegov drugi prijedlog bio je John Krstičević za Nagradu Grada Zadra zbog iznimnog doprinosa međunarodnoj i međužupanijskoj suradnji u gospodarenju otpadom i razvoju kružnog gospodarstva. Radeta je pritom prozvao način na koji se gradska uprava odnosi prema zahtjevima za dokumentacijom.

– Mi tražimo dokumentaciju, oni nas vrte u krug. Dok se Diklo puni otpadom, Bibinje je dobilo novu vilu – rekao je.

Treći kandidat za nagradu za životno djelo bio je Petar Pripuz, kojemu je Radeta ironično pripisao zasluge za razvoj Zadra kao nezaobilazne destinacije na karti hrvatskog gospodarenja otpadom.

– Umjesto na turističku kartu Europe, Zadar su stavili na kartu deponija, otvorenih vrata za tuđe smeće – zaključio je vijećnik.