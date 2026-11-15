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Radeta predložio Erlića za nagradu za životno djelo: "Zadar je pretvorio u odredište otpada iz Europe i Hrvatske!"

Predložio Erlića za nagradu za životno djelo, pa završio izbačen sa sjednice

Nezavisni zadarski gradski vijećnik Daniel Radeta izbačen je sa sjednice Gradskog vijeća, iako je na Aktualnom satu čak predložio nagradu za gradonačelnika Šimu Erlića, i to za životno djelo. Naravno, postojao je i „skriveni“ motiv:

– S obzirom na to da nisam mogao sudjelovati niti u izboru Nagrada Grada Zadra, jer nisam u Odboru za izbor i imenovanja, imam jednu inicijativu. Na popisu predloženih dobitnika nedostaju tri imena koja su ostavila dubok trag u našem gradu, toliko dubok da će ga generacije Zadrana nadugo osjećati. Predlažem Šimu Erlića za nagradu za životno djelo u Zadru, za izniman doprinos pretvaranju Zadra u odredište otpada iz Europe, drugih dijelova Hrvatske i uvoza više od 150 tisuća tona iz Varaždina, posebno za revolucionarni model zatvaranja Dikla – odlagalište Diklo je zatvoreno, a kamioni i dalje ulaze, poručio je Radeta, prenosi 057info.

Njegov drugi prijedlog bio je John Krstičević za Nagradu Grada Zadra zbog iznimnog doprinosa međunarodnoj i međužupanijskoj suradnji u gospodarenju otpadom i razvoju kružnog gospodarstva. Radeta je pritom prozvao način na koji se gradska uprava odnosi prema zahtjevima za dokumentacijom.

– Mi tražimo dokumentaciju, oni nas vrte u krug. Dok se Diklo puni otpadom, Bibinje je dobilo novu vilu – rekao je.

Treći kandidat za nagradu za životno djelo bio je Petar Pripuz, kojemu je Radeta ironično pripisao zasluge za razvoj Zadra kao nezaobilazne destinacije na karti hrvatskog gospodarenja otpadom.

– Umjesto na turističku kartu Europe, Zadar su stavili na kartu deponija, otvorenih vrata za tuđe smeće – zaključio je vijećnik.

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