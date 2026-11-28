Rade Šerbedžija i sastav Zapadni kolodvor sinoć su u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića Hrvatskog doma Split publici predstavili koncertni program Jesen stiže, dunjo moja, naslovljen prema jednoj od pjesama koje su obilježile Šerbedžijin glazbeni put.

Zbog iznimno velikog interesa splitske publike održana su čak dva rasprodana koncerta u istoj večeri.

Šerbedžijine interpretacije već desetljećima povezuju glazbu, poeziju i pripovijedanje, stvarajući osobit koncertni doživljaj u kojem se intimne ispovijesti isprepliću s temama ljubavi, zavičaja, prolaznosti i sjećanja.

U pratnji Zapadnog kolodvora Šerbedžija je publiku proveo kroz različita razdoblja svojega glazbenog stvaralaštva i pjesme drugih autora kojima je svojom interpretacijom dao osobit pečat. Od „Djevojke iz moga kraja“ i „O, mladosti“, preko „Barbare“, „Panonskih trešanja“ i „Imam pjesmu za tebe“, do pjesama „Meni se dušo od tebe ne rastaje“, „Ostala si uvijek ista“ i „Marčelina“, bio je to susret s pjesmama koje su obilježile brojne generacije.

Upravo je spoj glazbe, poezije i osobnih priča ono što Šerbedžijine koncerte čini drugačijima. Njegova neposrednost, karizma i prepoznatljiva interpretacija stvaraju osjećaj intimnog druženja s publikom, čak i u dvorani ispunjenoj do posljednjeg mjesta.

Dva rasprodana koncerta u jednoj večeri još su jednom potvrdila posebnu povezanost Rade Šerbedžije sa splitskom publikom, ali i bezvremenost pjesama koje već desetljećima povezuju generacije.