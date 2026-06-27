Rade Šerbedžija: "Hrvatska igra presporo, ugledajte se na Bosnu i Hercegovinu"

Poznati glumac Rade Šerbedžija nije skrivao razočaranje dosadašnjim nastupima hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu. U razgovoru za RTL Direkt poručio je kako smatra da Vatreni mogu i moraju igrati bolje.

Na početku je istaknuo da redovito prati reprezentaciju i navija za Hrvatsku, ali je priznao da ga igra izabranika Zlatka Dalića nije uvjerila.

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"Pratim, naravno, i navijam. Ali moram reći – nisam zadovoljan kako igraju. I sam sam bio nogometaš, gotovo poluprofesionalno – mali za Tiffany, veliki za Slobodu iz Podsuseda", rekao je Šerbedžija.

Objasnio je i što smatra najvećim problemom hrvatske igre.

"Dosta se razumijem u nogomet. Presporo igramo u veznom redu, trebamo brže prenositi loptu i biti opasniji. Pogledajte te mlade iz Brazila, sve reprezentacije. Pogledajte kako je Bosna i Hercegovina odigrala protiv Katara – mladi dečki, brzina je ključ."

Posebno ga je impresionirao napredak reprezentacija iz drugih dijelova svijeta.

"Gledam i zapanjen sam tim novim momčadima iz Afrike, Južne Amerike, Amerike općenito. Zaboga, kako brzo igraju! To je budućnost. Mi smo prespori", zaključio je.

Hrvatsku večeras od 23 sata u Philadelphiji očekuje odlučujući dvoboj protiv Gane u posljednjem kolu skupine. Vatreni u utakmicu ulaze s tri osvojena boda i gol-razlikom 3:4.

Remi ili pobjeda Hrvatskoj donose siguran plasman u nokaut-fazu, dok bi u slučaju poraza nastavak natjecanja ovisio o raspletu ostalih utakmica i poretku najboljih trećeplasiranih reprezentacija.