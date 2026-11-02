Rađaju li Hrvatice napokon više djece?

Tijekom 2025. godine u hrvatskim rodilištima zabilježena su ukupno 32.584 poroda, pri čemu je rođeno 33.062 djece. Podaci otkrivaju i broj živorođene i mrtvorođene djece te smrtnost novorođenčadi u prvih sedam dana života.

Prema podacima iz hrvatskih zdravstvenih ustanova, od ukupno 33.062 rođene djece, njih 32.936 bilo je živorođeno, dok je 126 djece mrtvorođeno.

Nažalost, 57 novorođenčadi preminulo je tijekom prvih sedam dana života.

Podaci također pokazuju da su među ukupno 32.584 rodilje bile i 144 žene sa stalnim prebivalištem izvan Hrvatske, koje su rodile 144 živorođene djece.

Zašto se podaci rodilišta razlikuju od službene statistike?

Važno je naglasiti da se podaci prikupljeni u hrvatskim rodilištima ne moraju podudarati s podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Naime, rodilišna statistika obuhvaća svu djecu rođenu u zdravstvenim ustanovama na području Hrvatske, bez obzira na državu stalnog prebivališta majke.

S druge strane, Državni zavod za statistiku koristi drukčiju metodologiju, usklađenu s pravilima Ujedinjenih naroda i Eurostata, koja se u Hrvatskoj primjenjuje od 1998. godine.

Prema toj metodologiji, u vitalnu statistiku uključuju se djeca čije majke imaju stalno prebivalište u Hrvatskoj i nisu boravile izvan zemlje dulje od godinu dana.

Također se uključuju djeca majki koje nemaju stalno prebivalište u Hrvatskoj, ali na njezinu području borave najmanje godinu dana.

Zbog tih metodoloških razlika broj rođenih prema podacima rodilišta može odstupati od službenih demografskih pokazatelja koje objavljuje Državni zavod za statistiku.