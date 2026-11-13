Računi za smeće rastu, a manje otpada ne znači i manji račun: Evo što nova odluka donosi Splićanima

Splićane već od prosinca očekuje novo financijsko opterećenje. Gradsko vijeće Grada Splita u četvrtak, 12. studenoga, izglasalo je odluku o povećanju cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Odluku je podržalo 16 gradskih vijećnika, čime je otvoren put znatno većim računima splitske Čistoće. Iako se posljednjih dana najviše govori o poskupljenju od čak 212 posto, važno je objasniti što taj postotak zapravo znači. Naime, ne poskupljuje cijeli račun za 212 posto, nego njegov fiksni dio, odnosno iznos koji kućanstva moraju plaćati neovisno o količini otpada koju proizvedu. No, ni to nije mala promjena. Naprotiv, za mnoga kućanstva riječ je o gotovo deset eura dodatnog mjesečnog troška.

Koliko će građani zapravo plaćati?

Prema izglasanoj odluci, dosadašnja obvezna minimalna mjesečna naknada za kućanstva od 3,98 eura bez PDV-a povećava se na 12,42 eura. To znači da će samo fiksni dio računa biti skuplji za 8,44 eura mjesečno, a kada se obračuna PDV od 13 posto, povećanje iznosi približno 9,54 eura. Drugim riječima, građani će ubuduće samo za fiksnu naknadu izdvajati oko 14 eura mjesečno s PDV-om, dok su dosad za isti dio računa plaćali oko 4,50 eura. Na godišnjoj razini to predstavlja približno 114,50 eura dodatnog troška po kućanstvu, pod pretpostavkom da se ostali elementi računa ne mijenjaju. Važno je pritom naglasiti da je riječ o obveznoj minimalnoj cijeni. Na nju se dodaje i varijabilni dio, koji ovisi o obračunatoj količini predanog miješanog komunalnog otpada.

Konkretan primjer: Četveročlana obitelj dosad plaćala 7,66 eura, ubuduće će 17,20 eura

Kako bi građani lakše razumjeli što ih očekuje, dovoljno je pogledati konkretne izračune iz financijskog obrazloženja splitske Čistoće. Prema jednom od prikazanih modela, četveročlano kućanstvo kojem se otpad odvozi dva puta tjedno dosad je plaćalo 7,66 eura mjesečno, uključujući PDV. Nakon poskupljenja, za istu uslugu plaćat će 17,20 eura. To je povećanje od 9,54 eura mjesečno, odnosno 114,48 eura godišnje. Drugi primjer odnosi se na četveročlano kućanstvo s tri odvoza otpada tjedno. Njegov dosadašnji mjesečni račun iznosio je 9,24 eura, a prema novom obračunu iznosit će 18,78 eura.

Dakle, oba kućanstva plaćat će gotovo deset eura više mjesečno, iako se učestalost odvoza u ovim primjerima ne mijenja. Riječ je o ilustrativnim izračunima Čistoće, a stvarni račun pojedinog korisnika ovisit će o njegovu načinu obračuna i količini otpada.

Ovdje dolazimo do jednog od važnijih pitanja. Hoće li građanin koji živi sam plaćati manje od četveročlane obitelji? Kada je riječ o fiksnoj naknadi, odgovor je ne. Za korisnike u kategoriji kućanstava određena je jednaka minimalna cijena, neovisno o tome živi li u stanu jedna osoba ili više članova obitelji. To znači da će i umirovljenik koji živi sam, ako je redovni korisnik usluge u kategoriji kućanstva, plaćati isti fiksni iznos kao i obitelj s četvero članova. Razlika može nastati u varijabilnom dijelu računa. Primjerice, osoba koja živi sama i proizvodi manje miješanog otpada može imati manji varijabilni trošak od brojnijeg kućanstva. Međutim, povećanu fiksnu naknadu neće moći izbjeći samo zato što proizvodi malo otpada.

Upravo zato povećanje minimalne cijene posebno može pogoditi samce, umirovljenike i građane s manjim primanjima.

Hoće li se isplatiti odvajati otpad?

Odvajanje otpada i dalje ima smisla, ali građani trebaju znati da time ne mogu smanjiti fiksnu naknadu.

Račun za odvoz otpada sastoji se od dva osnovna dijela. Prvi je obvezna minimalna javna usluga, koja se plaća neovisno o proizvedenoj količini otpada. Drugi je varijabilni dio, koji ovisi o obračunatoj količini predanog miješanog komunalnog otpada. Cijena varijabilnog dijela zasad ostaje nepromijenjena i iznosi 0,013 eura po litri, prema dosadašnjem obračunu. To u praksi znači da se odvajanjem papira, plastike, stakla i drugih vrsta otpada može utjecati na varijabilni dio računa, ovisno o načinu evidentiranja i obračuna otpada. Međutim, ni građanin koji proizvede vrlo malo miješanog otpada neće zbog toga biti oslobođen nove fiksne naknade.

Jedno od pitanja koje je izazvalo najviše rasprave na sjednici Gradskog vijeća odnosi se na različitu visinu poskupljenja. Dok kućanstvima fiksni dio računa raste za 212 posto, korisnicima koji nisu kućanstva povećava se za približno 41 posto. Za tu kategoriju, koja obuhvaća poslovne korisnike i iznajmljivače koji pružaju usluge smještaja, dosadašnja minimalna cijena od 13,27 eura bez PDV-a povećava se na 18,66 eura. To znači da će njihova fiksna naknada porasti za 5,39 eura bez PDV-a, što je u apsolutnom iznosu manje od povećanja predviđenog za građane. Direktor Čistoće Vlado Pehar tijekom sjednice objasnio je kako se takvim modelom nastojalo izbjeći dodatno opterećenje turističkog sektora. Iz gradske tvrtke poskupljenje obrazlažu rastom troškova poslovanja, održavanja opreme i vozila, povećanjem troškova radne snage te potrebom za ulaganjima u sustav gospodarenja otpadom. Prema dostavljenim financijskim podacima, Čistoća je 2025. godinu završila s približno 20,81 milijun eura prihoda i 22,16 milijuna eura rashoda. Gubitak je tako iznosio oko 1,35 milijuna eura. Troškovi zaposlenih također su porasli, s približno 9,5 na 11,5 milijuna eura. Direktor Pehar smatra da je odluka o promjeni cijena trebala biti donesena i ranije, s obzirom na inflaciju i rast troškova tijekom posljednjih godina. S druge strane, dio oporbenih vijećnika smatra da potreba za povećanjem cijene ne opravdava automatski i predloženu visinu poskupljenja.

Spremnici bi se mogli zaključavati, mijenjaju se i druga pravila

Nova odluka ne donosi samo veće račune. Njome se stvara mogućnost uvođenja zaključanih spremnika za otpad, kojima bi građani pristupali pomoću posebnih kartica ili PIN-ova. Važno je naglasiti da to ne znači kako će svi spremnici u Splitu odmah biti zaključani. Odlukom se zasad uređuje mogućnost takvog sustava, a njegova stvarna primjena ovisit će o daljnjim organizacijskim i tehničkim koracima. Uz to, povećava se besplatna godišnja količina odvoza glomaznog otpada na pet prostornih metara, dok su preciznije uređene kazne za nepropisno odlaganje otpada i neosnovanu odjavu nekretnina iz sustava.

Kada stižu prvi veći računi?

Prema dostupnom obrazloženju Čistoće, primjena novih cijena predviđena je od 1. prosinca 2026. godine, uz uvjet da odluka stupi na snagu u propisanom postupku. To znači da bi već obračun usluge za prosinac trebao biti izrađen prema novim iznosima. Vrijeme dostave samog računa ovisit će o obračunskom ciklusu. Za brojna kućanstva to će biti još jedan stalni izdatak koji će morati uračunati u mjesečni proračun. Iako povećanje od 212 posto na prvi pogled može zvučati kao da će svaki račun biti više nego triput veći, stvarna je računica nešto drukčija. Međutim, činjenica da će građani za istu količinu otpada i istu uslugu godišnje plaćati približno 115 eura više dovoljno govori o razmjerima promjene.

Posebno će je osjetiti oni kojima je i dosadašnji mjesečni račun bio relativno nizak. Na kraju, za građane je najvažnije sljedeće: čak i ako ne budu proizvodili više otpada nego dosad, njihovi računi rast će zbog znatno povećanog fiksnog dijela cijene.