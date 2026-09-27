Račun sa splitske Rive pokrenuo raspravu: "Očekuje li se napojnica i od domaćih ili samo od stranaca?"

Jedna kava na splitskoj Rivi i kratka napomena na računu bili su dovoljni da se na društvenim mrežama razvije rasprava o napojnicama, cijenama i tome što se zapravo očekuje od domaćih gostiju.

Na računu od 3.50 eura koji je dobio gost nalazila se poruka na engleskom jeziku kojom se upozorava da napojnica nije uključena u cijenu. To ga je potaknulo na jednostavno pitanje – odnosi li se takva sugestija i na domaće goste ili je prvenstveno namijenjena turistima?

Objava je ubrzo privukla brojne komentare, a odgovori su pokazali da oko kulture ostavljanja napojnica nema ni približno jedinstvenog stava.

„Zaokruži na pet eura“

Dio komentatora smatra da cijelu stvar ne treba previše komplicirati. Ako je gost zadovoljan uslugom, može jednostavno zaokružiti iznos.

„Ostavi 4, a ako ti je puno, ostavi koliko ti odgovara“, jedan je od savjeta, dok je drugi korisnik kratko poručio: „Zaokruži na 5.“

Neki smatraju da je napojnica dio kulture odlaska u kafiće i restorane.

„Naravno da se treba ostavljati, to je kultura“, napisao je jedan komentator.

Drugi su, međutim, podsjetili da napojnica nije obvezna i da odluka treba ostati isključivo na gostu.

„Nitko te ne tjera“, glasio je jedan od odgovora, dok je drugi korisnik napisao: „Nemaš nikakve obveze. Ako baš želiš, ostavi 4 eura.“

Nekima je i sama cijena kave bila dovoljna

Rasprava se brzo s napojnica prebacila i na cijene u ugostiteljskim objektima.

„Za tu cijenu kave ja bih pobjegao iz kafića, a kamoli ostavljao manču“, napisao je jedan korisnik.

Pojavili su se i komentari da nema smisla očekivati dodatni novac od gosta koji možda zarađuje manje od osobe koja ga poslužuje.

„Ako imate manju plaću od konobara, opravdano je da platite samo ono što ste kupili“, stoji u jednom od komentara.

Neki su još odlučniji.

„Ja nikome ne dajem ništa i miran san“, poručio je jedan korisnik.

„Konobaru napojnica, a na pijaci se cjenkate“

Kao što je često slučaj s raspravama na društvenim mrežama, nije nedostajalo ni humora.

„Konobaru ostavit napojnicu, a na pijaci se cjenkate oko salate“, primijetio je jedan komentator.

Drugi su se našalili porukama poput „Ostaviš 10 eura, jeftino je“ i „Hrvatima to ne treba pisat“.

Jedan od duhovitijih savjeta glasio je: „Plati i ostavi napojnicu… račun odnesi prijateljima i susjedima.“

Iza šale ipak ostaje pitanje koje je i pokrenulo cijelu raspravu. Dok jedni napojnicu smatraju znakom pristojnosti i zadovoljstva uslugom, drugi inzistiraju na tome da gost nema nikakvu obvezu platiti više od iznosa navedenog na računu.