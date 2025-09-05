Race for the Cure u Splitu: Tisuće ljudi na Rivi za prvu magnetsku rezonancu u javnom zdravstvu

U nedjelju, 5. listopada, s početkom u 11 sati, tisuće građana, ispunit će najpoznatiju šetnicu Dalmacije, sudjelujući u svjetski poznatoj humanitarnoj utrci i šetnji „Race for the Cure“ – najvećem globalnom događaju posvećenom borbi protiv raka dojke.

Grad pod Marjanom jedini je u Hrvatskoj domaćin ove utrke, koja se održava u 140 gradova svijeta.

Splitsko izdanje utrke, obilježit će mobilna mamografija na otocima, podizanje pink zastave sa zvonika Svetog Duje, emotivno puštanje lampiona sa Matejuške, u znak sjećanja na preminule, izložbu u Marmotovoj te još poneko iznenađenje. Više detalja donosimo Vam u narednim danima.

Sudjelovanjem pomažemo u prikupljanju sredstva za prvu magnetsku rezonancu u hrvatskom javnom zdravstvu, namijenjenu onkološkim pacijentima.

Svaki korak znači podršku i nadu. Svaki Vaš korak, nečiji je sutrašnji osmijeh. Dijagnoza karcinoma dojke može pogoditi svakoga, a bolest utječe na cijelu obitelj, no, zajedno smo snažniji jer kad postoji podrška i zajedništvo, proces ozdravljenja je lakši i uspješniji.

Dolazak na Rivu nije samo čin solidarnosti, već i ulaganje u budućnost zdravstva u Hrvatskoj.

Program u organizaciji Županijske Lige protiv raka, počinje u 9 sati, a šetnja i utrka startaju u 11 sati.

Prijaviti se možete na www.raceforthecure.eu, a dobit ćete posebnu majicu događaja.

Trčimo. Plešemo. Pamtimo. Race for the Cure u Splitu!

Zajedno smo najjači, zajedno možemo sve, zajedno pružimo potporu.

Vidimo se 5. listopada u 11 sati na splitskoj Rivi.