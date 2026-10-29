Putujete Ryanairom? Od 10. studenoga vrijedi novo pravilo

Nova mjera primjenjivat će se u svim zračnim lukama iz kojih posluje ovaj irski niskotarifni prijevoznik. Kako navode iz Ryanaira, cilj je putnicima ostaviti više vremena za prolazak sigurnosnih kontrola i kontrole putovnica, osobito u razdobljima pojačanih gužvi.

Promjena je prvi put najavljena u travnju, a odnosi se na približno 20 posto putnika Ryanaira koji na letovima predaju prtljagu, piše Euronews.

"Ova mala promjena putnicima koji predaju prtljagu omogućit će više vremena za prolazak sigurnosnih kontrola i kontrole putovnica te dolazak do izlaza za ukrcaj prije početka ukrcavanja", izjavio je Dara Brady, direktor marketinga Ryanaira.

Iz kompanije su putnike podsjetili da na zračnu luku trebaju stići na vrijeme te obaviti prijavu na let i predati prtljagu prije zatvaranja šaltera, odnosno najkasnije 60 minuta prije polaska, prenosi N1.

Ryanair upozorava i na moguće poskupljenje karata

Ryanair je posljednjih dana u središtu pozornosti i zbog upozorenja o mogućem rastu cijena avionskih karata u Europi.

Izvršni direktor kompanije Michael O'Leary izjavio je prošlog tjedna za Euronews da Europu u sljedećih 12 mjeseci očekuje najveći rast cijena avionskih karata u povijesti.

Kao jedan od razloga naveo je rast cijena mlaznog goriva od travnja 2027. godine, od kojeg se zrakoplovne kompanije, prema njegovim riječima, nisu dovoljno zaštitile unaprijed ugovorenim cijenama. Zbog toga bi poskupljenja mogla biti prenesena na putnike, a cijene karata porasti i do 20 posto.

O'Leary je također upozorio da bi zbog krize s gorivom, stečajeva i preuzimanja zrakoplovnih kompanija na tržištu moglo biti manje raspoloživih sjedala.

Ryanair je najavio i smanjenje broja linija prema Belgiji zbog planiranog povećanja tamošnjeg poreza na zračni promet. Porez bi od siječnja 2027. trebao porasti s dva na sedam eura.

Ryanair je najveći europski zračni prijevoznik, sa sjedištem u Dublinu i bazama u brojnim europskim gradovima, među kojima su Marseille, Berlin, Atena, Milano i Barcelona.