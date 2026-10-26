Putujete iz Dalmacije prema Zagrebu ili obratno? Nesreća na A1, na prilazu metropoli kolona od šest kilometara

Vozače na našim autocestama očekuju poteškoće u prometu zbog više prometnih nesreća i radova na cestama. Na pojedinim dionicama vozi se uz ograničenje brzine, dok se na prilazu Zagrebu stvorila kolona duga čak šest kilometara.

Prometne nesreće zabilježene su na autocestama A1, A3 i A6, zbog čega se vozače poziva na dodatan oprez i prilagodbu brzine uvjetima na cesti.

Na autocesti A1, prometna nesreća dogodila se na 137. kilometru, između čvorova Žuta Lokva i Otočac, u smjeru Dubrovnika. Na toj se dionici promet odvija uz ograničenje brzine.

Na autocesti A3, nesreća je zabilježena na 112. kilometru, između čvorova Lipovljani i Kutina, u smjeru Bregane. I ondje je na snazi ograničenje brzine.

Problemi su prisutni i na autocesti A6, gdje se prometna nesreća dogodila na 60. kilometru, između čvorova Vrata i Oštrovica, na kolniku u smjeru Rijeke. Promet se odvija uz ograničenje brzine.

Na prilazu Zagrebu kolona duga šest kilometara

Posebno otežana situacija je na autocesti A2, gdje se na čvoru Zagreb zapad, u smjeru Zagreba, stvorila kolona vozila duga čak šest kilometara.

Kolona se formirala na prilazu zoni radova na autocesti A3, zbog čega vozači mogu očekivati usporenu vožnju i dulje vrijeme putovanja.

Vozačima se savjetuje povećan oprez, održavanje sigurnosnog razmaka između vozila te poštivanje privremene prometne signalizacije i ograničenja brzine, izvijestio je HAK.