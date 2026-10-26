Close Menu

Putujete iz Dalmacije prema Zagrebu ili obratno? Nesreća na A1, na prilazu metropoli kolona od šest kilometara

Ponedjeljak ujutro na našim cestama izgleda ovako
GUZVA

Vozače na našim autocestama očekuju poteškoće u prometu zbog više prometnih nesreća i radova na cestama. Na pojedinim dionicama vozi se uz ograničenje brzine, dok se na prilazu Zagrebu stvorila kolona duga čak šest kilometara.

Prometne nesreće zabilježene su na autocestama A1, A3 i A6, zbog čega se vozače poziva na dodatan oprez i prilagodbu brzine uvjetima na cesti.

Na autocesti A1, prometna nesreća dogodila se na 137. kilometru, između čvorova Žuta Lokva i Otočac, u smjeru Dubrovnika. Na toj se dionici promet odvija uz ograničenje brzine.

Na autocesti A3, nesreća je zabilježena na 112. kilometru, između čvorova Lipovljani i Kutina, u smjeru Bregane. I ondje je na snazi ograničenje brzine.

Problemi su prisutni i na autocesti A6, gdje se prometna nesreća dogodila na 60. kilometru, između čvorova Vrata i Oštrovica, na kolniku u smjeru Rijeke. Promet se odvija uz ograničenje brzine.

Na prilazu Zagrebu kolona duga šest kilometara

Posebno otežana situacija je na autocesti A2, gdje se na čvoru Zagreb zapad, u smjeru Zagreba, stvorila kolona vozila duga čak šest kilometara.

Kolona se formirala na prilazu zoni radova na autocesti A3, zbog čega vozači mogu očekivati usporenu vožnju i dulje vrijeme putovanja.

Vozačima se savjetuje povećan oprez, održavanje sigurnosnog razmaka između vozila te poštivanje privremene prometne signalizacije i ograničenja brzine, izvijestio je HAK. 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0