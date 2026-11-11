Putujete danas autocestom prema Dubrovniku? Vozače čekaju višestruka zaustavljanja prometa, evo što se događa

Vozače koji planiraju putovati autocestom A1 očekuju privremena zaustavljanja prometa zbog radova na postavljanju opreme novog sustava naplate cestarine.

Tijekom noći s 11. na 12. listopada, u vremenu od 22:00 do 5:00 sati, na autocesti A1, u zonama naplatnih postaja Vrgorac i Zagvozd, izvodit će se radovi na montaži portala novog sustava naplate cestarine.

Promet će se zaustavljati više puta

Zbog izvođenja radova promet će se tijekom noći višekratno privremeno zaustavljati.

Svako pojedinačno zaustavljanje trajat će najviše 15 minuta, nakon čega će promet ponovno biti omogućen.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez, prilagodba brzine i poštivanje privremene prometne signalizacije.

Ako planirate noćno putovanje ovom dionicom autoceste A1, računajte na moguća kraća čekanja i zastoje.