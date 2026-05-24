PUTOVANJE KAO TERAPIJA Turizam tuge novi je wellness trend: Ljudi putuju kako bi preboljeli gubitak

Ljudi su nekad tugovali u tišini, često sami. Sad sve veći broj ljudi gubitak pretvara zajedničko putovanje i iskustvo kroz retreat za tugu, krugove iscjeljenja, pa čak i krstarenja za žalovanje.

Ovi su programi osmišljeni kako bi pomogli ljudima da prebrode slomljeno srce, traumu i smrt u okruženju zajednice. Kako potražnja za putovanjima za emocionalno blagostanje raste, turizam tuge brzo postaje jedan od najneočekivanijih novih trendova u industriji, piše Euronews.

Studija Global Wellness Institutea, objavljena prošle godine, otkrila je da su rituali tugovanja i podrška zajednice prevladavali u civilizacijama tisućama godina, ali su u posljednje vrijeme bili manje popularni. Sve do sada. Procjenjuje se da će se tržište savjetovanja za tugu globalno povećati na 3,89 milijardi eura do 2029. s 2,34 milijarde eura u 2022.

Taj se porast pripisuje "sve većoj prihvatljivosti problema mentalnog zdravlja općenito, a posebno problema mentalnog zdravlja povezanih s tugom".

Godine 2024., Condé Nast Traveller je uvrstio odmore za tugu među sedam najboljih trendova wellness putovanja za tu godinu, a popularniji su nego ikad, dok je ovog mjeseca National Geographic Traveller rekao da porast broja odmora za tugu pomaže putnicima da "izgrade otpornost i oslobode potisnute emocije", prenosi N1.

Global Retreat Company sa sjedištem u Velikoj Britaniji ima cijeli dio na svojoj web stranici za odmore za tugu, koji su "osmišljeni za iscjeljenje od gubitka bilo koje vrste, pružaju poticajno okruženje koje vode prosvijetljeni praktičari koji vas stručno vode kroz vaše osjećaje".

Među najboljim odmorima za tugu nalazi se Euphoria Retreat u grčkom Mystrasu. Vodi ga energetski terapeut, nalazi se u podnožju Peloponeza ispod ruševina Mystrasa, koje su pod zaštitom UNESCO-a, na kopnenoj Grčkoj. To je miran, holistički spa odmor, okružen borovom šumom, a fokus je ovdje na obnavljajućoj moći prirode.

Programi koji uključuju iskustvo "emocionalne harmonije" pokušavaju pomoći ljudima koji su prošli kroz traumatična i bolna vremena da krenu dalje. Nudi i specijalizirane terapije koje kombiniraju holistički energetski rad, savjetovanje i terapiju prirodom kako bi se nosili s dubokim gubitkom.

U gradu La Flotte na prekrasnom Ile de Réu uz zapadnu obalu Francuske, oni kojima je potrebna podrška mogu boraviti u privatnoj kućici kao dio svog posjeta The Therapy Havenu. Retreati su namijenjeni pojedincima, parovima i rukovoditeljima, koji mogu raditi na rješavanju temeljnih uzroka emocionalne nevolje.

Gosti se ovdje mogu sami pripremiti obroke ili se odlučiti za jelovnik organskih, veganskih jela napravljenih od što više domaćih lokalnih proizvoda. The Therapy Haven nudi intenzivne retreate za oporavak i retreate za parove, usmjerene na prevladavanje tuge, kao i ublažavanje tjeskobe i stresa.

Kaliyoga u Španjolskoj smještena je među brdima i dolinama ruralne Granade te nudi mirne utočišta usmjerene na samoispitivanje, emocionalno iscjeljenje i odmor. Gosti borave na seoskom imanju od pet hektara okruženom panoramskim pogledom na planine Sierra Nevada, uz satove joge, vođene šetnje i vegetarijanske obroke, sve osmišljeno kako bi potaknulo opuštanje i refleksiju.

Utočište nudi i sesije obiteljskih konstelacija, terapijski proces usmjeren na pomoć ljudima u prevladavanju neriješenih emocionalnih problema i duboko ukorijenjene tuge. Terapijski tretmani i opuštena zajednička atmosfera potiču goste da uspore i ponovno se povežu sa sobom u prirodi.

Skriven u ruralnom području Somerseta u Engleskoj, Program Arrigo nudi privatne i grupne utočišta za iscjeljivanje za ljude koji se suočavaju s tugom, izgaranjem, traumom, tjeskobom i emocionalnim preopterećenjem.

Kreirala ga je biodinamička psihoterapeutkinja i iscjeliteljica Fiona Arrigo, a utočišta kombiniraju kliničke i holističke terapije s visoko personaliziranim pristupom prilagođenim potrebama svakog gosta.

Posjetitelji borave u udobnim kućicama okruženim prirodom, s programima koji uključuju terapijske sesije, restorativne tretmane i pažljivo pripremljene obroke osmišljene za podršku dubokom odmoru i oporavku. Programi mogu biti usmjereni na pojedince ili parove koji pate od iscrpljenosti, tuge, traume, anksioznosti, depresije ili gubitka svrhe, a koji će biti vođeni kroz svoje terete, piše Euronews.

Jedan od najneobičnijih retreata, Beckley Retreats, smješten na obnovljenoj plantaži u blizini Montego Baya, kombinira psihodeličnu terapiju s holističkim wellness praksama u tropskom okruženju.

Usredotočuje se na ceremonije s vrstom halucinogenih gljiva, osmišljene kako bi pomogle gostima da prebrode tugu, traumu i emocionalne blokade, uz podršku obučenih voditelja i stručnjaka za mentalno zdravlje. Uz terapijski rad, retreat se također fokusira na odmor, refleksiju i povezanost s prirodom i zajednicom koji igraju središnju ulogu u iskustvu.