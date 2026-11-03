Putovanja ne moraju biti skupa: Obišla je više od 80 zemalja bez sponzora, a sada u Solinu otkriva svoje trikove

Kako putovati svijetom bez velikog budžeta, pronaći povoljne opcije i pritom doživjeti nezaboravna iskustva? Odgovore na ta pitanja donosi putopisno predavanje "Od straha do slobode, kroz putovanja", koje će se održati u petak, 6. studenoga, u 19 sati u Teatrinu Gradske knjižnice Solin. Gošća predavanja bit će Patricia Lacković, strastvena putnica, edukatorica i poduzetnica koja je tijekom svojih putovanja obišla više od 80 zemalja svijeta, i to bez sponzora. Mnogi smatraju da su putovanja rezervirana za one s dubljim džepom, no Lacković želi pokazati da za istraživanje svijeta nije nužno imati veliko bogatstvo. Dobra organizacija, fleksibilnost i poznavanje nekoliko korisnih trikova mogu značajno smanjiti troškove putovanja.

Kako putovati više, a trošiti manje?

Tijekom predavanja posjetitelji će imati priliku doznati kako pametnije planirati putovanja, izbjeći nepotrebne troškove i izvući maksimum iz svakog putničkog iskustva.

Uz praktične savjete, Lacković će podijeliti i priče sa svojih brojnih pustolovina diljem svijeta, uključujući iskustva koja su joj pomogla u osobnom razvoju i prevladavanju strahova. Predavanje će biti i prilika za razgovor s publikom, postavljanje pitanja te razmjenu iskustava i ideja za buduća putovanja.

Više od 80 zemalja i 12 godina iskustva

Patricia Lacković aktivno putuje od 2013. godine, a iza sebe ima više od 80 posjećenih zemalja. Više od 12 godina iskustva stekla je radeći kao voditeljica putovanja, no njezina najveća strast ostaju samostalna putovanja, bez turističkih agencija i posrednika. Upravo takav način istraživanja svijeta, ističe, pruža joj najveću slobodu, mogućnost upoznavanja različitih kultura i priliku za osobni rast. Svoje znanje i iskustvo danas prenosi drugima, nastojeći pokazati da putovanja mogu biti dostupna svima koji su spremni na dobru pripremu i nova iskustva. Autorica je knjige "Europa na dlanu – priče, savjeti, lekcije i kad ne ide po planu", u kojoj donosi putopisne priče i korisne savjete, kao i online programa "Putuj s lakoćom".

Predavanje će se održati u petak, 6. studenoga, s početkom u 19 sati u Teatrinu Gradske knjižnice Solin, a namijenjeno je svima koji vole putovanja, žele istraživati nove destinacije ili traže način kako ostvariti svoje putničke planove uz ograničen budžet.