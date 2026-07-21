Putnik preminuo u zrakoplovu u Zračnoj luci Franjo Tuđman

U zrakoplovu kompanije Lauda Europe u ponedjeljak je, prije polijetanja iz Zračne luke Franjo Tuđman, preminuo putnik.

Putniku je, kako piše Kristijan Kuveždić za Jutarnji list, pozlilo dok je zrakoplov bio u fazi taksiranja, odnosno dok se još kretao po aerodromskoj površini.

Kabinska posada odmah je započela pružanje prve pomoći, a po dolasku medicinskog tima pokušali su ga reanimirati. Unatoč svim naporima, putniku nije bilo spasa.

Nakon što je tijelo preminulog putnika izneseno iz zrakoplova, let je nastavljen istim zrakoplovom i s istom posadom.

Iz Zračne luke Franjo Tuđman potvrdili su da se dogodio medicinski incident te naveli kako su sve nadležne službe odmah reagirale i postupile u skladu s propisanim procedurama. Zbog zaštite privatnosti nisu iznosili dodatne informacije o okolnostima slučaja.