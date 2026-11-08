Putnik opisao stravične trenutke prevrtanja autobusa na A3: "Ljudi su bili krvavi, čuli su se jauci i krici, dvoje je bilo prikliješteno"

Putnik Marin Jević opisao je dramatične trenutke prevrtanja autobusa na autocesti A3.

U prevrtanju autobusa poginule su dvije osobe dok ih je 33 ozlijeđeno. Šest ima teže ozljede, a svi su prevezeni u zagrebačke bolnice.

Jević je opisao da su oko 7:30 osjetili kako autobus prelazi na bankinu, nakon čega je udario u zaštitnu ogradu.

"Vidjeli smo da se autobus podigao na rampu. Klizili smo i prevrtali se po livadi nekoliko desetaka metara. Kad se autobus zaustavio, nastali su jauci i krici", ispričao je Jević za HRT.

Bio je u stražnjem dijelu autobusa, gdje je, kaže, vidio brojne ozlijeđene putnike.

"Pokraj mojih nogu dvije su osobe bile prikliještene sjedalom. Bilo je mnogo ljudi koji su bili krvavi, a jedan je mladić padao u šok", rekao je.

Putnik autobusa Nikola Golubović izjavio je da je autobus krenuo iz Srbije prema Zagrebu.

"Dvojica vozača zamijenila su se na stajalištu i vozač je zaspao nekoliko minuta nakon toga", rekao je Golubović.

Opisujući nesreću, kratko je kazao da je bilo stravično te izrazio sućut obiteljima poginulih. Prema njegovim riječima, putnici uglavnom nisu putovali zajedno. Neki su išli u posjet obitelji, a neki na posao.