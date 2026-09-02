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Putnički vlak iskliznuo iz tračnica u Đurđevcu: U njemu bilo 36 putnika

Do incidenta je došlo u 9:10 sati

Putnički vlak koji je prometovao na relaciji Zagreb Glavni kolodvor – Osijek iskliznuo je danas iz tračnica u kolodvoru Đurđevac, izvijestili su iz HŽ Infrastrukture.

Do incidenta je došlo u 9:10 sati, kada je vlak iz tračnica iskliznuo s jednim okretnim postoljem.

U vlaku bilo 36 putnika

Srećom, u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. U vlaku se u trenutku iskliznuća nalazilo 36 putnika, koji su potom drugim vlakom prevezeni do svojih odredišta.

Zbog incidenta je pruga na dionici Kloštar – Koprivnica zatvorena do završetka sanacije, a za putnike je na toj dionici organiziran prijevoz zamjenskim autobusima.

Na mjestu događaja u tijeku je policijski očevid, kao i istraga kojom će se utvrditi zbog čega je putnički vlak iskliznuo iz tračnica.

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