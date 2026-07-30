Putnički avion bio sekunde od katastrofe iznad Londona: Pogreška u zraku mogla je završiti tragedijom

Putnički zrakoplov British Airwaysa navodno je bio svega nekoliko sekundi od katastrofe tijekom prilaza londonskoj zračnoj luci Heathrow.

Navodno je kapetan morao preuzeti upravljanje kako bi spriječio gubitak kontrole nad zrakoplovom nakon što je pilot pogriješio, prenosi Dnevnik.hr.

Incident se dogodio 6. srpnja na letu iz Dusseldorfa, dok je Airbus A320 letio na visini od oko 1200 metara iznad londonske poslovne četvrti Canary Wharf.

Prema pisanju The Suna, prethodno je otkazao jedan od sustava koji prikuplja ključne podatke o letu. Zrakoplov je potom navodno ušao u stanje u kojem krila više ne stvaraju dovoljno uzgona za stabilan let.

"Vrlo je teško oporaviti zrakoplov iz takve situacije"

Izvori tvrde da je prvi časnik pokušao ispraviti problem, no kapetan je morao preuzeti upravljanje i poništiti njegove početne radnje kako bi stabilizirao zrakoplov. "Vrlo je teško oporaviti zrakoplov iz takve situacije, posebno na tako maloj visini", rekao je izvor.

Dodao je da je "gotovo nezamislivo da kapetan mora fizički intervenirati u pilotskoj kabini" kako bi ispravio postupke drugog pilota.

Sugovornici lista tvrde da je zrakoplov bio na rubu takozvanog "hull lossa", koji označava potpuno uništenje ili teško oštećenje letjelice.

Britanski mediji navode da je kapetan od incidenta na bolovanju zbog stresa. Slučaj je prijavljen kao "gubitak kontrole tijekom leta", uz oznaku da je incident izazvan postupcima pilota.

Britanska Služba za istragu zrakoplovnih nesreća pokrenula je istragu ozbiljnog incidenta. Iz British Airwaysa poručili su da u potpunosti surađuju s istražiteljima, dok britanska Agencija za civilno zrakoplovstvo nije komentirala slučaj jer je istraga još u tijeku.