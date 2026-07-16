Putnica stigla s otoka u Split pa ostala pred zatvorenom blagajnom HŽ-a: "Nećete vjerovati..."

Čitateljica Dalmacije Danas javila nam se nakon što je s jednog od dalmatinskih otoka stigla u Split, odakle je navečer trebala nastaviti putovanje vlakom prema Zagrebu. Međutim, po dolasku na željeznički kolodvor dočekala ju je zatvorena blagajna.

Kako nam je kazala, kartu je unaprijed rezervirala, ali je prije polaska željela provjeriti je li s rezervacijom sve u redu. To nije mogla učiniti jer, prema njezinim riječima, nije radila nijedna blagajna.

„Putnik mi je rekao da blagajne danas ne rade“

– U Splitu sam i uskoro idem vlakom za Zagreb. Nećete vjerovati, ali na HŽ-ovu kolodvoru ne radi nijedna blagajna. Imam rezervirano i htjela sam samo da mi potvrde da je sve u redu. Jedan putnik mi je rekao da blagajne danas uopće ne rade. C’est la comédie! – ispričala nam je čitateljica.

Situacija joj je bila posebno neugodna jer je prije putovanja najprije morala stići s otoka do Splita, a potom je navečer čekao nastavak puta prema Zagrebu. Bez dostupnog djelatnika na blagajni nije mogla provjeriti rezervaciju ni dobiti odgovore prije ulaska u vlak.

Loše iskustvo imala je i na putu prema Splitu

Razlog zbog kojeg je željela dodatno provjeriti podatke na karti bilo je njezino ranije iskustvo na relaciji Zagreb – Split.

– Kada sam išla prema Splitu, nas troje imalo je istu kartu, odnosno isto rezervirano mjesto. Upravo zato sam sada htjela provjeriti je li sve u redu – navela je čitateljica.

Takva situacija putniku može izazvati dodatnu nesigurnost, osobito kada putuje navečer, s prtljagom i nakon višesatnog dolaska s otoka. Iako se dio karata i rezervacija može kupiti ili provjeriti elektroničkim putem, putnici i dalje očekuju da na glavnom željezničkom kolodvoru mogu dobiti osnovnu informaciju ili pomoć prije polaska.

Putnici očekuju barem jasnu obavijest

U slučaju kada blagajne ne rade, putnicima bi barem trebala biti dostupna jasna informacija o tome gdje mogu provjeriti valjanost karte, kome se obratiti te mogu li eventualne poteškoće riješiti kod konduktera u vlaku.

Čitateljica je na kraju nastavila put, ali joj je ostao gorak dojam zbog nedostatka informacija i nemogućnosti da prije polaska provjeri rezervaciju.