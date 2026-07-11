Putnica s Ryanairovog leta strave: 'Odmah sam zgrabila supruga za noge. Ako ginemo, ginemo zajedno'

Hrabra Svetlana Grković opisala je za portal Nova.rs dramatične trenutke tijekom Ryanairova leta iz Soluna, kada je zbog pucanja prozora i dekompresije tijelo njezina supruga Ljubiše Karovića bilo djelomično izvan zrakoplova. Par se vraćao s odmora u Grčkoj. Prema njezinim riječima, incident se dogodio oko pola sata nakon polijetanja.

“Činilo se kao da se odlomio dio motora koji je udario u prozor pokraj kojeg je sjedio moj suprug Ljubiša. Srećom, bio je vezan. Kada se prozor razbio, došlo je do dekompresije u kabini. Tlak je povukao Ljubišu, srećom pa je bio vezan, ali pola tijela mu je virilo iz zrakoplova. Odmah sam reagirala i uhvatila ga za noge. Pomislila sam: ‘Ako ginemo, ginemo zajedno’. Bilo je užasno”, ispričala je Svetlana.

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Kazala je da je u zrakoplovu nastao kaos te da su joj u pomoć priskočili putnici. “Zapamtila sam jednog muškarca i jednu ženu. Taj čovjek mi je jako pomogao, meni i Ljubiši. Zajedno smo držali Ljubišine noge dok se zrakoplov vraćao u Solun. Mislim da je bio Albanac, hvala mu do neba. Nisam zapamtila kako se zove. Voljela bih ga upoznati i još jednom mu osobno zahvaliti”, rekla je.

Teško je ozlijeđen i u šoku

Prisjetila se i reakcije putnice koja je sjedila u blizini. “Ta se žena jako uplašila, pokraj nje je sjedilo dijete. Tako ga je snažno zagrlila da ga je gotovo ugušila. Znam da je Ljubiša nekoliko puta gubio svijest”, kazala je.

Nakon slijetanja u Solun dočekala ih je hitna pomoć, a Ljubiša Karović prevezen je u bolnicu. “Važno mi je da je živ. Teško je ozlijeđen i u šoku je. Posebno mu je teško ozlijeđena ruka, a ima i opekline. Nije u stanju komunicirati i ne sjeća se cijelog događaja”, rekla je Svetlana Grković za Novu.rs.

Ryanair je priopćio da je tijekom leta došlo do odvajanja jednog prozora u putničkoj kabini te da je zrakoplov sigurno sletio. Putnici su vraćeni u terminal, jednom putniku pružena je medicinska pomoć, a za nastavak putovanja osiguran je drugi zrakoplov. Ljubiša se i dalje se oporavlja u bolnici, a istraga o uzroku incidenta je u tijeku.