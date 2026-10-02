Putin: Ukrajinski napadi dronovima otežali su nastavak mirovnih pregovora

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su ukrajinski napadi dronovima tijekom nedavnih izbora za Državnu dumu otežali nastavak pregovora o okončanju rata u Ukrajini. Ustvrdio je da je Moskva bila spremna vratiti se pregovorima odmah nakon izbora, ali da su napadi promijenili situaciju.

Govoreći na sastanku Valdajskog diskusijskog kluba u Moskvi, Putin je rekao da je nastavak pregovora bio moguć 21. rujna, dan nakon završetka trodnevnih parlamentarnih izbora održanih od 18. do 20. rujna.

Putin je i ranije tvrdio da je ukrajinska strana nekoliko tjedana prije izbora signalizirala spremnost na nastavak pregovora, dok je Moskva odgovorila da bi se razgovori mogli nastaviti nakon glasanja.

Putin: Više od 1600 dronova krenulo prema Moskvi

Ruski predsjednik ustvrdio je da je tijekom izbornog vikenda više od 1600 ukrajinskih dronova ušlo u šire područje Moskve te da su napadana i biračka mjesta u drugim dijelovima zemlje.

Veliki ukrajinski napad dronovima na Moskvu i Moskovsku oblast tijekom posljednjeg dana izbora potvrđen je iz više izvora, no brojke koje iznosi ruska strana nije moguće neovisno potvrditi. Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin ranije je objavio da je tijekom napada oboreno 450 dronova na prilazima glavnom gradu.

Putin je ustvrdio i da je cilj napada bio poremetiti izbore i izazvati podjele unutar ruskog društva. Prema njegovim riječima, Kijev je pogrešno procijenio da bi takvi napadi mogli dovesti do unutarnje destabilizacije Rusije.

Institut za proučavanje rata (ISW), međutim, navodi da su ukrajinske snage tijekom tog velikog napada gađale stratešku naftnu i logističku infrastrukturu te da dostupni podaci ne upućuju na to da su namjerno ciljana biračka mjesta ili izborna infrastruktura.

Kaže da je Rusija i dalje spremna pregovarati

Unatoč napadima, Putin sada tvrdi da Moskva nije zatvorila vrata pregovorima.

Poručio je da je Rusija spremna započeti razgovore i završiti ih što prije, ali pod uvjetima koje smatra prihvatljivima za Rusku Federaciju i njezine građane.

Tvrdnje Kremlja o spremnosti na mirovne pregovore već su dulje predmet spora između zaraćenih strana. Rusija je u veljači 2022. pokrenula invaziju na Ukrajinu, a Moskva i Kijev međusobno se optužuju za izostanak napretka u diplomatskim pokušajima okončanja rata.

Putinove izjave dolaze nakon prvih ruskih parlamentarnih izbora od početka invazije. Vladajuća Ujedinjena Rusija osvojila je rekordnu većinu u Državnoj dumi. Izbori su održani u strogo kontroliranom političkom okruženju bez stvarne proturatne oporbe, a glasanje je organizirano i na okupiranim dijelovima Ukrajine, što Kijev i zapadne zemlje ne priznaju.