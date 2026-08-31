Pupovac: "Svaka šovinistička šuša ima refleks – idemo napasti Pupovca, to će nam donijeti političku korist"

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac gostovao je na N1 u Novom danu. Stipo Mlinarić Ćipe optužio je Pupovca nije učinio dovoljno da se dozna više o sudbinama nestalih hrvatskih branitelja.

"Ako netko iznosi optužbe protiv čovječnosti, a udruživanje, zataškavanja i prikrivanje počinjenih ratnih zločina, to su veoma teške optužbe čija osnovanost ide ne samo na moju diskreditaciju, nego i na onemogućavanje političkog djelovanja. Nije prvi put i nije samo od tog zastupnika. Što se toga tiče, naš pravni tim će proučiti i vidjet ćemo koje ćemo pravne radnje poduzeti jer tako olako iznošenje tvrdnji za kaznena djela koja su zapriječena visokim kaznama po međunarodnom humanitarnom i ratnom pravu se ne bi smjela iznositi bez adekvatnih dokaza", rekao je.

"Budući da zastupnik Mlinarić to radi često i radi kampanju protiv Srba i mene, i nije jedini iz tog pokreta i iz te političke grupacije. Ali, to sad radi kao član vladajuće većine. Time stvara teret odgovornosti ne samo za sebe nego za cijelu vladajuću većinu, za Vladu koju podržava i za predsjednika Vlade kojeg također podržava", istaknuo je.

Njemu je, kaže, ispod časti raspravljati s takvim čovjekom, "koji zapravo teško da je ikada išta rekao a da je to odgovaralo istini".

"Ne samo predstavnici Srba, nego i oni koji traže nestale Srbe u ratu, su praktički isključeni iz bilo kakvog ozbiljnog oblika suradnje s državnih institucijama i tijelima koje se bave tim pitanjima", rekao je.

Suradnja je, kaže, još nekako i išla do 2023. godine, ali je nakon toga prestala, te da je optuživati njega ili predstavnike Srba za tako nešto pokazuje da o tome ne zna ništa ili netko kome je svejedno. "Bit će da je ovo drugo posrijedi", rekao je.

Na pitanje osjeća li porast animoziteta prema sebi, odgovorio je: "Bilo bi neobično da ga nema kada ne bi svaka šovinistička šuša već imala razvijen refleks: "Idemo napasti Pupovca, to magično ime, jer to će nam donijeti političku korist, tu ćemo stvoriti neku vrstu kapitala". To radi dobar dio ljudi u političkom životu. Dobar dio stranaka kao što je DP, se zapravo razvio i gradio i profitirao na toj vrsti kampanje. Šteta je što je to sve završilo u vladajućoj koaliciji", rekao je na N1.

Što je s HDZ-om, njegovim ministrima, predsjednikom Vlade? "Nažalost, oni to promatraju. Neki od njih kažu da ne vide i ne čuju. Naravno da je to ne moguće ne vidjeti i ne čuti. Ali, možda oni polaze od pretpostavke da će Pupovac to izdržati kao što je izdržavao do sada. Možda polaze od pretpostavke da to i nije tako strašno jer mržnja se šalje u različitim smjerovima. Pa, ako se šalje u smjeru Srba, onda je to nekako normalno. To im ide, kako bih rekao, uz posao, uz ime. Nažalost, navikavamo se na mržnju, na ponovno ratno huškanje, na to da se u velikoj mjeri vraćamo u 1991, po različitim osnovama i u različitim aspektima", poručio je.

O koncertu Marka Perkovića Thompsona

Govoreći o koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru, godinu dana nakon koncerta na Hipodromu, i poruka koje su se na njemu i nakon njega čule, o porastu tolerancije na neke stvari, rekao je:

"Službeni glasnogovornici i predstavnici Vlade stalno spominju ukupnu brojku nestalih Hrvata... Rijetko će kada reći koliko je u tome broju nestalih Srba, a pošteno bi bilo da se to kaže. Nestali su u Hrvatskoj, a za njihov su nestanak nerijetko odgovorni građani Hrvatske koji su bili u vojnoj službi ili nekoj drugoj. Stvara se slika o tome kako žrtava srpske nacionalnosti, bilo među nestalim ili ubijenim civilima, nema...

Prije svega, to je zajednički posao između Hrvatske i Srbije, ali toga nema. Prije dosta godina jedan istaknuti član Vlade me zamolio da pokušam organizirati sastanak da se sve pokrene", rekao je i dodao da je pokušao, ali da je nekoliko puta pomican termin sastanka i na kraju se od svega odustalo s naše strane.

"Veran Matić, koji je bio posebni izaslanik predsjednika Vučića u toj stvari se polomio, zajedno s Ivicom Vrkićem, da se nešto napravi. Ima li neku zaslugu? Nema, samo kritiku", rekao je i dodao da je neophodno ustanoviti tko to radi i zašto to radi.

Pupovac je kazao da nekima odgovaraju loši odnosi Hrvatske i Srbije, i ovdje i tamo. "Ja nisam od ljudi koji bi htio živjeti od mrtvih. Nisam ni bio, nisam ni danas. Imam previše poštovanja prema tim žrtvama i previše poštovanja prema ljudima koje predstavljam i kojima se obraćam, uključujući i našu generalnu javnost", rekao je i potvrdno odgovorio na pitanje smatra li da ih se politički koristi.

"To rade i drugi kojima to nije službeni posao, službeni im je posao da utvrde nestale"

"Taj čovjek koji mene optužuje, on upravo to radi, više ili manje cijeli svoj politički vijek. To rade i drugi kojima to nije službeni posao, službeni im je posao da utvrde nestale, da koriste sva moguća sredstva da dođu do nestalih. Ne koriste ih. Niti međunarodne mehanizme, niti dosadašnje oblike suradnje i protokole koje su napravili, nego su se fokusirali upravo na to da bi mogli reći da nema suradnje i da bi mogli reći da unatoč tome pronalaze nestale. Ali, ne više nestale Srbe", rekao je na N1

Komentirao je i reakcije i izjave iz Srbije nakon smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, tamo ga se podržava i veliča.

"Taj fenomen veličanja ratnih zločinaca traje već godinama, i u Srbiji, i na drugim mjestima, pa i kod nas. Ali, posebno je dramatično i sramotno, da se čovjeka osuđenog za tako teška kaznena djela, od genocida, zločina protiv čovječnosti, protjerivanja, ubijanja civila, da se njega ponovno glorificira kao što je to bilo u ratnim okolnostima. To je za Srbe i za Srbiju poražavajuće. To je poražavajuće za sve one koji su doprinosili međunarodnoj pravdi na prostoru bivše Jugoslavije, a koji već godinama šutke gledaju kako ono što su oni i Haaški sud postigli uništava i obnavlja ratna retorika, kako se veličaju ratni zločinci i kako se narušava međuetničko i međudržavno povjerenje", rekao je.

Borili smo se, kaže, za mirnu reintegraciju, da imamo miran život.

"Borili smo se za integraciju u EU da bismo imali demokratičan, napredan, uspješan život. Ne samo ljudi u politici koji sjede u Europskom parlamentu ili Europskoj komisiji, već i prosječan hrvatski građanin. Ali, nažalost, sve se to postepeno dovodi u pitanje. Kad govorimo o područjima s manjinama koja su bila teško zahvaćena ratom, kao što su Lika ili Banija, čemu oni služe? Za odlaganje otpada, za sumnjive zelene investicije, takozvane zelene vjetroelektrane koje će devastirati dobar dio područja, ili solarne panele kojima bi htjeli zapasati dobar dio prostora koji bi trebao od države biti planiran za nešto sasvim drugo. A to je za ozbiljno stočarstvo, voćarstvo, ratarstvo. I za naseljavanje ljudi, da to područje ne bude prazno, i da bude ekološki zaštićeno., Toga nema. Čovjek se pita zašto su toliki ljudi stradali za ta područja? Zato da bi neki tajkuni izvana mogli nastaviti devastirati, mogli jeftino profitirati ili zagađivati taj prostor koji je ostao bez ikakve industrije i koji predstavlja neku vrstu zdravog prostora za Hrvatsku", poručio je.

O otpadu u Gospiću

Na kraju je komentirao i slučaj s otpadom u Gospiću.

U medijskom su prostoru neki slali i političke poruke i u priču oko otpada svrstali i SDSS i građane srpske nacionalnosti. "Ne znam kako i tko je išao na tu vrstu priče, ali SDSS želi sudjelovati zajedno sa svima drugima da se očuvaju vodni tokovi kao što je Una. Mi smo sretni što je izvor Une sačuvan od daljnje devastacije. Priključili smo se borbi protiv devastacije podzemnih voda, lokalnih vodovoda u općini Gračac i onima koji se bore protiv nelegalnog odlaganja otpada na različitim prostorima u Hrvatskoj", rekao je i dodao da je nelegalno odlaganje otpada "eksplodiralo" nakon što smo ušli u EU i da drugi devastiraju naš okoliš kako bi mogli profitirati.

"A država to, baš kao u slučaju mržnje prema Srbima, ne čuje i ne vidi", rekao je Pupovac i zaključio da je iznimno važno da se razvija osjećaj odgovornosti kod građana za takve stvari.