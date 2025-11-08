Pupovac šokirao izjavom: "Zašto se nakon 35 godina opet ratuje protiv srpske manjine?"

Novi izgred na Danima srpske kulture koji se dogodio sinoć u središtu Zagreba komentirao je predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac u emisiji Hrvatskog radija "Intervju tjedna". Kazao je da su trenutačno pod zaštitom policije institucije srpske zajednice i sva događanja te zajednice, piše HRT.

- Mi smo navikli raditi pod takvom vrstom pritiska, u različitim situacijama i različitim razdobljima. Ali ako ljudi dođu s kapuljačama, maskiranim licima - to nije mirno okupljanje. To je prijetnja. Ako ljudi pjevaju i uzvikuju pjesme i veličaju NDH pred Srpskim kulturnim centrom, pred narodom koji se tamo okuplja, koji je mahom srpske nacionalnosti, koji je bio strašna žrtva režima te države, ustaškog režima, NDH - to je onda nešto što se teško može smatrati mirnim okupljanjem, izjavio je Milorad Pupovac.

Najviše su odgovorni oni koji organiziraju te skupine

Pupovac je sudjelovao na otvorenju izložbe "Efemeris - legat Dejana Medakovića" u Srpskom kulturnom centru u Preradovićevoj ulici te je stoga osobno svjedočio spomenutom incidentu.

- To nije bilo lijepo za vidjeti, nije bilo lijepo za čuti jer ljudi koji su došli, mahom mladi ljudi, su zapravo došli radi zastrašivanja. Oni koji su ih organizirali i poslali htjeli su zapravo zastrašiti. Htjeli su na neki način odvratiti ljude od toga da posjete tu izložbu i da se okupe na otvaranju te izložbe. Međutim, otvaranje se dogodilo, izložba je bila veoma lijepa i posjećena je u velikom broju i zahvalan sam svima koji su to omogućili, rekao je.

Na pitanje za koga misli da je organizirao dotičnu maskiranu skupinu nije mogao konkretno odgovoriti te smatra da su državna tijela ta koja bi trebala dati odgovor.

- To bi trebalo pitati nadležne organe koji imaju zadatak da se bave nacionalnom sigurnošću i koji imaju zadatak da štite ustavni poredak i zakonski red u ovoj državi, bez obzira da li je riječ o Splitu, Zagrebu ili bilo kojem drugom mjestu, ustvrdio je.

Prostori u Zagrebu i Splitu u kojima su organizirane manifestacije srpske manjine su trenutno pod policijskom zaštitom.

- Svugdje gdje se događa bilo koji događaj ili gdje postoji neka institucija srpske zajednice, ona je trenutno pod zaštitom policije, naglasio je.

Problem nije samo za Srbe u Hrvatskoj, ovo je udar na Ustav

S obzirom na to da su prosvjed organizirali navijači Torcide u Splitu, a i na kontraprosvjed koji je najavljen za nedjelju, može se reći da je situacija eskalirala, smatra Pupovac.

- Eskalacijski proboj se dogodio, da li će dalje eskalirati ovisi o tome što će se danas dogoditi u Splitu. Prije svega ovisi o tome kako će i na koji način reagirati ukupna javnost, kako će reagirati institucije države, kako će reagirati ključni ljudi u hrvatskoj nacionalnoj politici. Hoće li u ovome vidjeti ne samo problem za srpsku manjinu, nego problem za zaštitu Ustava, za zaštitu zakona, za zaštitu onih civilizacijskih normi koje su Hrvatskoj omogućile da postane priznata i prihvaćena članica obitelji europskih i svjetskih naroda i država, poručio je.

-Taj problem koji se usmjerava prema Srbima u Hrvatskoj zapravo se vraća državi kao njezin problem. Taj problem koji se usmjerava s ovakvim ciljanjem na slabašnu srpsku zajednicu u Hrvatskoj, njezinih institucija i njezinih programa koji su zajamčeni Ustavom. Kulturna autonomija je jedna od temeljnih vrijednosti hrvatskog Ustava. Oduzimati to pravo je zapravo udar na Ustav Republike Hrvatske, na ono što je Hrvatskoj omogućilo da bude priznata kao država koja je u stanju jamčiti svojim manjinama, naročito srpskoj, prava koja pripadaju. Pretvaranje realizacije toga prava u neprijateljstvo prema Hrvatskoj je tipična gesta, tipičan stav nedemokratskog mišljenja da ne upotrijebim neku precizniju riječ, nadodao je.

'Bulj ne zna što su dostojanstvo i kulturne vrijednosti'

Pupovac se također osvrnuo na izjavu Mire Bulja, saborskog zastupnika iz stranke Most, koji je pozvao da se eventualni budući takvi prosvjedi održavaju ispred zgrade Vlade ili Ministarstva kulture gdje se nalaze oni koji zapravo "financiraju sve protuhrvatsko".

- Ako govorimo o istom onom Bulju, koji u Saboru urla i izvikuje ustaški pozdrav "Za dom spremni", onda mislim da nemamo što puno govoriti o čovjeku koji sebi daje za pravo da procjenjuje što je kultura, što nije kultura, čovjeku koji sebi daje za pravo da procjenjuje što je zaštita dostojanstva. Ako je urlanje ustaškog pozdrava "Za dom spremni" u Saboru zaštita dostojanstva Republike Hrvatske, onda sam ja sasvim siguran da on ne zna što je dostojanstvo i da ne zna što su kulturne vrijednosti, komentirao je.

- Ako je napad i onemogućavanje da se organizira izložba fotografija kulturnih uradaka, narodne nošnje, koje je u velikoj mjeri zajednička i Srbima i Hrvatima na tom području, samo zato da bi zarađivao političke poene na meni, i ako je sav smisao njegove politike i politike njegovih kolega u tome da provociraju s tim pozorom i da parazitiraju na imenu Pupovac, onda je ta politika doista jadna, nadodao je.

Cilj nije samo obračun sa Srbima, već sa čitavim demokratskim poretkom

- Zašto se nakon 35 godina ponovo ratuje protiv srpske manjine? I to u čemu? U pitanjima slobode izražavanja i kulturnog organiziranja. Bojim se da ću to ponoviti još jedanput. Nije pitanje niti programa srpske manjine, niti zajamčenih prava srpske manjine, nego eksploatacije sentimenata srbofobije koja se stvorila u ratno vrijeme, koju netko danas ponovo želi obnoviti i pojačati, ne samo da bi se obračunao sa mnom ili s politikom SDSS-a ili kulturnih programa, nego kao što možemo vidjeti da bi se obračunao s politikom Vlade, da bi se obračunao s vrijednostima hrvatskog Ustava i da bi sutra zagovarao neke druge vrijednosti u skladu s pozdravima koje uzvikuju u Saboru.

Smatra da Srbi u Hrvatskoj trenutno ne predstavljaju nikakav stvaran politički problem već su dio šireg zadiranja u osnovne društvene i političke slobode.

- Hrvatski problem je ovoga trenutka to da se od nečega što nije problem, a to je srpska manjina u Hrvatskoj, pravi problem koji Hrvatskoj radi enormnu štetu. Problem je nastojanje da se uspostavi jednoumlje i to jednoumlje koje će jako ograničiti slobode manjinama, ženama, ljudima različitih političkih pogleda. To je problem, ustvrdio je.

Opetovane napetosti uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata

U vezi s obilježavanjem Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, Pupovac je podsjetio da je predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) Boris Milošević odlaskom u Knin "proživio veliku kalvariju", a da su oni koji danas prozivaju srpske kulturne programe tada bili protiv njegova odlaska.

Gdje će biti 17. i 18. studenog, Pupovac nije direktno odgovorio, već je uzvratio kako je uvijek govorio da u Vukovar ima dužnost otići i u Kolonu sjećanja i u druge oblike obilježavanja.

- Ali kad ljudi pretvaraju tu kolonu u nešto što, po mome mišljenju, ne odaje sjećanje žrtvama onako kako bi trebalo, onda mi je teško zamisliti da im se pridružim. Teško mi je biti u koloni u kojoj se uzvikuje, u kojoj se viju crni barjaci i postaju dominantniji od hrvatskih nacionalnih boja i zastava, rekao je.