Pupovac o jezivim scenama u Splitu: "Bilo je samo pitanje vremena, ovo više nije problem pojedinaca ni policije!"

Milorad Pupovac, saborski zastupnik i predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, na konferenciji za medije u Saboru komentirao je događaje uoči i tijekom utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu, prenosi N1.

"Zadnji je trenutak da prvo osudimo taj, ne sramotan, nego jeziv događaj. Događaj koji bi svakom čovjeku ove zemlje i svakom čovjeku na ovom svijetu izazvao strašnu jezu na pjevanje pjesme o visokim pećima i Židovima koje se slažu u njih, što se događalo u Auschwitzu i u nešto primitivnijoj formi u Jasenovcu. Bilo je pitanje vremena i to vrijeme je došlo", rekao je Pupovac.

Osvrnuo se i na pohvalu koju je načelnik splitsko-dalmatinske policije dan ranije uputio svojim policajcima za održavanje reda. "Dan poslije stvar više nije bila stvar policije, a niti je mogla biti. To je stvar svih nas u politici i društvu koji smo ili šutjeli ili podcjenjivali ili na neki način podržavali i pripremali ovu vrstu eskalacije", kazao je.

"Bilo je samo pitanje vremena"

Dodao je da su to činili i oni koji su ignorirali ranije opomene, poput onih zbog marševa u Kninu nakon proslave Oluje, gdje se prijetilo građanima srpske nacionalnosti i veličalo ustaške zločine. "Bilo je samo pitanje vremena i to vrijeme je došlo da se to usmjeri na Židove", zaključio je.

"Trebaju znati da se cijeli svijet još uvijek sjeća tih strašnih mjesta kao što je Auschwitz, plinskih peći i žrtava. Oni koji to slave, zaboravljaju i relativiziraju, a takvi nažalost danas nisu incident, nisu dio tribina, nego su većina. Ta stvar nije više policijsko pitanje, to nisu pojedinci i grupe s kojima policija treba izaći na kraj", rekao je.

"Mladi ljudi govore o svojim očevima kao onima kojima je ZDS u srcu i na ustima"

Pupovac je poručio da policija ne može uspjeti bez podrške pravosuđa i jasnog javnog stava. "Da je imala uz sebe pravosuđe, kao što nije, i javni glasni sud, kao što nije, častan policajac, kakvih je više, mogao bi i dan poslije reći da su njegovi policajci časno obavili posao, ali nisu mogli.

A neće moći ni sutra, ako ljudi čiji je posao da se brinu o ustavnim vrijednostima ne vide da im je sveta dužnost suprotstaviti se trendu relativizacije", izjavio je. Na kraju je upozorio na trend u kojem "mladi ljudi govore o svojim očevima kao onima kojima je ZDS u srcu i na ustima".