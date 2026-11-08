Pupovac nakon smjene Vučića: "Promjene u Srbiji prilika su za više slobode i za Srbe u Hrvatskoj"

Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac pozdravio je političke promjene u Srbiji nakon izbora i odlaska Aleksandra Vučića s vlasti. U izjavi za Radioteleviziju Srbije (RTS) poručio je da Srbi u Hrvatskoj s odobravanjem gledaju na promjenu vlasti u Beogradu te se nadaju smirivanju napetosti između dviju država.

Pupovac smatra da bi nova politička situacija mogla otvoriti prostor za poboljšanje hrvatsko-srpskih odnosa, ali i omogućiti pripadnicima srpske zajednice u Hrvatskoj da se osjećaju sigurnije i slobodnije.

„Dominantan pogled Srba u Hrvatskoj naklonjen je promjenama i te promjene istodobno doživljavamo kao priliku za više osjećaja slobode i za nas u Hrvatskoj”, izjavio je Pupovac za RTS.

„Napetosti su produbljivale osjećaj brige i straha”

Govoreći o odnosima Zagreba i Beograda tijekom prethodnih godina, Pupovac je ocijenio da su političke napetosti negativno utjecale na svakodnevni život srpske zajednice u Hrvatskoj.

Prema njegovim riječima, političke poruke koje su služile za jačanje pozicija vlasti u objema državama često su stvarale atmosferu nepovjerenja.

„Te su napetosti u značajnoj mjeri ograničavale osjećaj slobode, produbljivale osjećaj brige, pa i straha, a nerijetko se ono što nije bilo moguće postići u odnosu prema nekima drugima usmjeravalo upravo protiv Srba u Hrvatskoj”, rekao je.

Upozorio je da su neprijateljstvo, netolerancija i govor mržnje nerijetko bili usmjereni prema srpskim organizacijama i pripadnicima srpske nacionalne manjine.

Zbog toga od nove vlasti u Srbiji očekuje drukčiji pristup odnosima s Hrvatskom.

„Nadamo se i vjerujemo da će nakon ove promjene te napetosti biti smanjene, a istodobno da ćemo mi dobiti više prostora za rad u interesu pripadnika srpskog naroda u Hrvatskoj”, istaknuo je.

Kritizirao način na koji je prethodna vlast koristila povijesna stradanja

Pupovac se osvrnuo i na razloge postupnog udaljavanja predstavnika Srba u Hrvatskoj od prethodne vlasti u Beogradu.

Kao jedan od ključnih problema naveo je, prema njegovoj ocjeni, političko korištenje Srba izvan Srbije i njihove povijesti.

„Ono što nas je udaljilo jest niz stvari, a prvenstveno to da se Srbi izvan Hrvatske koriste kao sredstvo za jačanje moći u samoj Srbiji, odnosno za izgradnju te moći”, izjavio je.

Posebno je govorio o stradanjima Srba tijekom Drugoga svjetskog rata i raspada Jugoslavije.

Smatra da su te tragedije prečesto služile političkim interesima umjesto očuvanju sjećanja na žrtve.

„Povijesno stradanje Srba u Hrvatskoj i drugih Srba na prostoru bivše Jugoslavije nije korišteno za istinsko buđenje sjećanja i suosjećanja, nego za jačanje vlastite moći”, ocijenio je Pupovac.

Dodao je da je stalno stvaranje neprijateljske atmosfere između dviju država postupno smanjivalo mogućnosti suradnje, sve do gotovo potpunog prekida komunikacije s prethodnom srbijanskom vlašću.

Od nove vlasti očekuje dijalog sa Zagrebom

Pupovac smatra da pobjeda Studentske liste otvara mogućnost drukčijeg pristupa otvorenim pitanjima između Hrvatske i Srbije.

Posebno je istaknuo poruke predstavnika studentskog pokreta, koji su tijekom političkih promjena naglašavali važnost mira, suradnje i normalizacije odnosa sa susjednim državama.

„Iz najava više predstavnika Studentske liste i samih studenata može se razaznati da im je u interesu mir, uspostavljanje dobrih odnosa, razgovor, dijalog i ozbiljno, ravnopravno međusobno usuglašavanje stajališta radi rješavanja otvorenih pitanja i normalizacije odnosa između Zagreba i Beograda”, poručio je Pupovac.

Prema njegovoj ocjeni, poboljšanje međudržavnih odnosa moglo bi pozitivno utjecati i na položaj srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj.

Čestitao pobjedu Studentskoj listi

Pupovac je potvrdio da je već bilo kontakata s predstavnicima Studentske liste, koja je na izvanrednim parlamentarnim izborima 25. listopada pobijedila koaliciju okupljenu oko Aleksandra Vučića.

Prema službenim rezultatima, Studentska lista osvojila je 140 od ukupno 250 zastupničkih mjesta, dok je Vučićevoj listi pripalo 103 mandata.

„Bilo je kontakata i ono što smo trebali učiniti jest čestitati. To smo učinili javno, dakle ne samo u izravnim kontaktima nego prije svega javno, kako bismo pozdravili pobjedu, poželjeli sreću Studentskoj listi, studentsko-građanskom pokretu, ali i svim građanima Srbije”, rekao je Pupovac.

Podsjetimo, Pupovac je još 26. listopada javno čestitao izbornim pobjednicima, izrazivši nadu u mirnu političku tranziciju i bolje odnose Srbije sa zemljama regije.

„Novoj vlasti trebat će mudrost i odgovornost”

Govoreći o izazovima koji očekuju novu političku većinu, Pupovac je naglasio da sama izborna pobjeda nije dovoljna za rješavanje problema s kojima se Srbija suočava.

Prema njegovim riječima, predstavnicima Studentske liste bit će potrebni mudrost i odgovornost kako bi ojačali demokratske institucije, ustavni poredak i međunarodni položaj države.

Posebno važnim smatra odnose sa zemljama nastalima raspadom Jugoslavije, uključujući Hrvatsku.

Pupovac se nada da će promjena vlasti u Beogradu označiti i promjenu političke atmosfere u regiji, u kojoj će umjesto međusobnih optužbi i napetosti više prostora dobiti dijalog, suradnja i rješavanje otvorenih pitanja.