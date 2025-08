Punk's Not Dead – eno ga u Fotoklubu Split!

U srijedu je u Galeriji fotografije splitskog Fotokluba otvorena izložba IN THE PIT (što bismo mogli prevesti kao „u prvim redovima“) poznate američke fotografkinje Alison Braun. Izložba donosi presjek njenog stvaralaštva posljednjih četiri desetljeća, a koje je provela snimajući live nastupe i kultne događaje američke underground scene osamdesetih i devedesetih. Od punka, hardcorea do heavy metala, ljubitelji malog žešćeg glazbenog zvuka sinoć su u Marmontovoj došli na svoje. Braun je počela fotografirati kao djevojčica, u dobi od 14 godina, a kako su organizatori događaja najčešće mislili da je nečije dijete, nisu je ništa puno pitali niti gnjavili. Fotografije eksplozivne, sirove energije live nastupa „trampila je“ za besplatne ulaze na koncerte te je vrlo brzo je uspostavila suradnju s bendovima, organizatorima, izdavačkim kućama i svjetski poznatim punk fanzinima. Njen rad postao je prepoznatljiv diljem svijeta, a kako je istaknula na splitskom otvorenju, i dalje uživa u intenzitetu i energiji žestokih svirki te i dalje podjednako uživa u fotografiranju istih. Nakon Splita, veseli se odlasku u Pulu na Monteparadiso hardcore punk festival, najveći i najznačajniji festival toga đira u Hrvatskoj. Za izložbu u Splitu odabrala je 40 fotografija, koje su joj važne iz različitih razloga.

Fotografiju Wasted Youtha odabrala sam jer je to fotografija s mog prvog ikad ispucanog filma na nekom koncertu, dok su neke druge fotografije tu kao uspomene na draga lica i prijatelje – Chrisa Cornella iz Soundgardena, Laynea Staleyja iz Alice and Chainsa, Lemmyja Kilmistera i ostalih – jer su to ljudi s kojima sam odrastala, neki od njih su mi bili sjajni prijatelji i zato je ova izložba hommage njima i glazbi koju su stvarali – istaknula je Braun.

Izložbu je ispred Fotokluba Split otvorila predsjednica udruge Ana Žanko, a posjetiteljima se obratio i Dario Adamič u čijoj je organizaciji realizirano gostovanje u Splitu i u Puli. Adamič je inače rođeni Splićanin, a poznavatelji scene pamte ga po njegovu punk fanzinu Zips & Chains. Danas živi i radi u Berlinu, a vlasnik je dviju diskografskih kuća posvećenih punk, hardcore i heavy metal izdanjima. U nakladi jedne od njih, No Plan Records, izdane su i dvije knjige fotografija Alison Braun koje posjetitelji mogu nabaviti u Fotoklubu Split za vrijeme trajanja izložbe, do 25. kolovoza.

Izložba je dio ''Redovnog godišnjeg programa udruge Fotoklub Split za 2025.'' koji je financiran sredstvima Zaklade Kultura nova. Izložbeni program Galerije fotografije financiran je sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita, Županijske lučke uprave.