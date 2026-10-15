Pune ruke posla za vatrogasce: Lančani sudar četiri vozila u Splitu, jedna osoba ozlijeđena, požari na više lokacija

Splitski i dalmatinski vatrogasci imali su niz intervencija tijekom protekla 24 sata. Uz prometnu nesreću u kojoj su sudjelovala četiri vozila, intervenirali su zbog požara otvorenog prostora, uklanjanja stabala, oštećene fasade i dojave požarnog alarma u osnovnoj školi. Prema izvješću Županijskog vatrogasnog operativnog centra za razdoblje od 14. listopada u 6 sati do 15. listopada u 6 sati, vatrogasci su intervenirali na više lokacija u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Lančani sudar četiri vozila u Splitu, jedna osoba ozlijeđena

Jedna od ozbiljnijih intervencija zabilježena je u srijedu u 12:20 sati u Ulici Zbora narodne garde u Splitu, gdje se dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovala četiri vozila.

U lančanom sudaru ozlijeđena je jedna osoba koju su djelatnici hitne medicinske službe preuzeli na daljnju obradu. Na mjesto nesreće izašla su tri vatrogasca Javne vatrogasne postrojbe Split s jednim vozilom. Splitski vatrogasci intervenirali su i zbog uklanjanja stabla, zajedno s pripadnicima DVD-a Žrnovnica. U akciji su sudjelovala ukupno tri vozila i šest vatrogasaca.

U 18:09 sati pripadnici DVD-a Split intervenirali su u Svačićevoj ulici, gdje su osiguravali oštećenu fasadu zgrade. Na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom. Kasno navečer, u 23:27 sati, vatrogasci su upućeni u Osnovnu školu Sućidar nakon aktivacije vatrodojavnog alarma. Pregledom je utvrđeno da je riječ o lažnoj uzbuni.

Gorjelo kod Sinja, u Dicmu, Kaštelima i Otišiću

Vatrogasci su imali posla i na području županije, gdje su tijekom poslijepodneva zabilježena četiri požarna događaja na otvorenom prostoru. U Turjacima je u 14:41 sati izbio požar u kojem je izgorjelo pet hektara trave. Intervenirala su četiri vatrogasca JVP-a Sinj s dva vozila. Nešto kasnije, u 16:25 sati, požar je izbio i u Prisoju na području Dicma. Opožareno je približno 1000 četvornih metara trave, a požar su gasila dva sinjska vatrogasca.

U Kaštel Starom na teren izašla 22 vatrogasca

Posebno angažirana bila su vatrogasna društva na području Kaštela. U 16:42 sati dojavljen je požar otvorenog prostora na dvije lokacije u Kaštel Starom, gdje je ukupno izgorjelo 1250 četvornih metara površine. Na intervenciji su sudjelovali DVD Kaštela, DVD Gomilica i DVD Mladost, s ukupno sedam vozila i 22 vatrogasca. Požar je ugašen u 17:30 sati. Posljednji požar zabilježen je u Otišiću u 18:40 sati, gdje je izgorjelo oko 100 četvornih metara trave i niskog raslinja. Intervenirali su pripadnici DVD-a Vrlika s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Prema podacima Županijskog vatrogasnog operativnog centra, u četiri požarna događaja na području županije ukupno je opožareno približno 5,24 hektara površine, a vatrogasci su, uz gašenje požara, obavljali i niz tehničkih intervencija.