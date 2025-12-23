Pune ruke posla za dalmatinsku policiju: Mortus pijan vozio suprotnom trakom. I to bez pojasa

U ranim jutarnjim satima jučer, 22. prosinca, tijekom redovne kontrole prometa u mjestu Vlaka, zaustavljeno je osobno vozilo dubrovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 38-godišnji državljanin Crne Gore, vozeći prometnom trakom namijenjenom za promet vozila iz suprotnog smjera.

Prometnom kontrolom je utvrđeno da vozač tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas i da vozilom upravlja prije stjecanja prava na upravljanje vozilima te da nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj.

Nadalje, alkotestiranjem je utvrđeno da je vozač pod utjecajem alkohola od 1,95 promila.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o strancima 38-godišnjak je kažnjen novčanom kaznom koja je zbog neposjedovanja novčanih sredstava zamijenjena kaznom zatvora u trajanju od 42 dana.