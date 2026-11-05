Pun gas prema Trogiru, kad odjednom policija! Zaustavili 51-godišnjaka, a onda s njim pravac Bilice

olicijski službenici Policijske postaje Trogir u utorak, 3. studenoga, oko 23.55 sati u Poljicima, na području općine Marina, zaustavili su 51-godišnjeg vozača koji je vozio znatno brže od dopuštenog.

Na dijelu ceste na kojem je brzina ograničena na 40 km/h izmjerena mu je brzina od 84 km/h, odnosno 74 km/h nakon umanjenja za dopuštenu pogrešku mjerenja.

Daljnjim provjerama policija je utvrdila da je muškarac upravljao automobilom unatoč dvjema važećim zaštitnim mjerama zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije. Osim toga, vozačka dozvola istekla mu je još 12. srpnja 2022. godine, a tijekom vožnje nije je imao kod sebe.

Policija predložila 30 dana zatvora i trajno oduzimanje vozila

Muškarac je uhićen, a automobil mu je privremeno oduzet. U srijedu, 4. studenoga, uz optužni prijedlog priveden je nadležnom sudu.

Zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja policija je predložila zadržavanje te izricanje kazne zatvora u trajanju od 30 dana.

Policija je zatražila i trajno oduzimanje automobila, uz obrazloženje da je 51-godišnjak tijekom 2026. godine već četiri puta pravomoćno prekršajno kažnjen zbog teških prometnih prekršaja.

Sud mu je odredio zadržavanje u zatvoru u trajanju od 10 dana, dok će konačna odluka o kazni i eventualnom trajnom oduzimanju vozila biti donesena naknadno.