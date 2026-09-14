PULJCI NA SHIFTU Ema i Toma drže predavanja, Ivica poručio: "Svaka obitelj ima svoje okupljalište, naše je Shift"

Znanstvenik i bivši splitski gradonačelnik Ivica Puljak na društvenim je mrežama podijelio obiteljsku objavu sa Shift konferencije. "Svaka obitelj ima svoje okupljalište. Naše je Shift konferencija 🙂. Ema i Toma imaju predavanja, a mi ostali smo podrška", napisao je Puljak.

Infobip Shift jedna je od najvećih tehnoloških konferencija u ovom dijelu Europe, a organizatori je opisuju kao najveću developersku konferenciju u jugoistočnoj Europi. Ovogodišnje izdanje održava se od 13. do 15. rujna u Zadru, a okuplja programere, softverske inženjere, tehnološke lidere, osnivače startupova i brojne druge stručnjake iz IT industrije.

Na šest pozornica nastupa više od 100 govornika, uz više od 4.000 developera i predstavnike više od 500 kompanija. Teme se kreću od umjetne inteligencije i razvoja softvera do infrastrukture, clouda, kibernetičke sigurnosti, API-ja i velikih tehnoloških sustava.