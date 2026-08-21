Puljak žestoko udarila na Bobana nakon požara: "Ostavka odmah! U Primoštenu je SRUUK radio, a u Omišu nije"

Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak pozvala je splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana na ostavku, ponovno otvorivši pitanje aktiviranja sustava SRUUK tijekom razornog požara na omiškom području. Kao primjer navela je požar kod Primoštena, tijekom kojeg su građanima na mobilne telefone poslane poruke upozorenja. Puljak je u objavi na društvenim mrežama ustvrdila kako je upravo slučaj Primoštena, prema njezinu mišljenju, pokazao da argumenti kojima se nakon omiškog požara opravdavalo neaktiviranje sustava upozorenja nisu bili opravdani.

"U Primoštenu je poruka stigla u sekundi"

"Jučerašnji požar kod Primoštena razotkrio je sav besmisao opravdanja koja smo slušali nakon požara u Omišu", poručila je Puljak. Navela je kako je tijekom požara kod Primoštena putem sustava SRUUK poslana poruka upozorenja na tri jezika.

"Nije bilo panike, nije bilo kolapsa, ljudi su jednostavno dobili informaciju koja spašava živote", napisala je.

Potom se osvrnula na postupanje tijekom velikog požara na omiškom području. "A u Omišu? Županija uopće nije poslala zahtjev prema Centru 112, a Blaženko Boban nas je uvjeravao da je za 15.000 stanovnika i 12.000 turista bilo bolje da ostanu u mraku", tvrdi Puljak.

Puljak traži i reakciju Plenkovića

Saborska zastupnica pritom je povukla paralelu s političkim događanjima u Ličko-senjskoj županiji te poručila da bi odgovornost za događaje tijekom požara na omiškom području trebala imati političke posljedice. "Ako HDZ u Lici traži ostavku svog župana zbog tulumarenja, onda zbog ugrožavanja života u Dalmaciji Blaženko Boban mora otići odmah", poručila je.

Puljak smatra da bi Boban trebao sam podnijeti ostavku, a ako to ne učini, pozvala je predsjednika HDZ-a i Vlade Andreja Plenkovića da je od njega zatraži.

"Blaženko Boban treba podnijeti ostavku. A ako sam neće otići, Andrej Plenković treba zatražiti njegovu ostavku i mora ga prestati štititi", napisala je.

Na kraju je još jednom naglasila svoj stav o sustavu upozorenja građana. "Upozorenje građanima ne stvara kaos. Ono služi upravo tome da ga spriječi", zaključila je Marijana Puljak.