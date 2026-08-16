Puljak žestoko prozvala vlast zbog požara kod Omiša: "A što je s 12.000 turista? Tko je njima rekao što da rade dok je gorjelo?"

Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak otvorila je novo pitanje vezano uz postupanje nadležnih tijekom velikog požara na omiškom području. Posebno je problematizirala činjenicu da, prema njezinim navodima, sustav SRUUK nije aktiviran u trenutku kada se na požarom pogođenom području nalazilo oko 12.000 turista.

Puljak je u objavi na društvenim mrežama podsjetila na ranije izjave premijera Andreja Plenkovića i splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana o tome zašto Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama, odnosno SRUUK, nije aktiviran tijekom požara kod Omiša. Kako navodi, obrazloženje je bilo da bi slanje upozorenja moglo izazvati paniku i dodatno zakrčiti prometnice. No Puljak sada upozorava na, kako smatra, još veći problem. "A što je s 12.000 turista? Tko je njima rekao što da rade dok je gorjelo?", upitala je.

"Ne razumiju naš jezik, ne prate naše portale i ne poznaju naše ceste"

Prema njezinim navodima, na području zahvaćenom požarom u tom se trenutku nalazilo oko 12.000 turista, među kojima brojni gosti iz Češke, Poljske, Njemačke i Mađarske. Puljak ističe da strani turisti ne mogu biti u istoj situaciji kao lokalno stanovništvo jer ne poznaju područje, ne prate nužno hrvatske medije i često ne razumiju hrvatski jezik. "To su ljudi koji ne razumiju naš jezik, ne prate naše portale i ne poznaju naše ceste. Koji ne znaju gdje je Lokva Rogoznica ni kamo vodi magistrala. Kako su oni trebali znati što da rade?", poručila je zastupnica Centra.

Upravo je zbog toga, smatra Puljak, posebno problematično što SRUUK nije korišten. Podsjetila je kako je Ravnateljstvo civilne zaštite uoči turističke sezone predstavljalo sustav kao alat kojim se u kriznim situacijama mogu brzo upozoriti i domaći građani i strani turisti putem njihovih mobilnih telefona. "Platili smo sustav milijune eura da u sekundi upozori i strane goste na njihovim jezicima. Dogodi se katastrofalni požar usred noći, na području s 12.000 turista - i sustav šuti. Ako ga nećete koristiti tada, kada ćete ga koristiti?", pita Puljak.

Prozvala Ministarstvo turizma i HTZ

Puljak je istodobno prozvala i turistički sustav te postavila pitanja Ministarstvu turizma i sporta, Hrvatskoj turističkoj zajednici i lokalnim turističkim zajednicama. Zanima je koje su informacije turistima bile dostupne dok je požar još trajao, gdje su objavljene, u koje vrijeme te na kojim jezicima. "A gdje je u toj kritičnoj noći bio turistički sustav države koja živi od turizma? Gdje je bilo Ministarstvo turizma? Gdje je bio HTZ?", navela je. Prema njezinim riječima, nije dovoljno tek nakon požara objaviti informaciju da je osiguran određeni broj hotelskih soba i da je situacija pod kontrolom.

"Informacija im je trebala dok je gorjelo", naglasila je.

"Poruka nije morala glasiti samo: Požar je"

Puljak odbacuje i argument prema kojem bi slanje poruke putem SRUUK-a samo izazvalo dodatnu paniku među stanovništvom i turistima. Kako ističe, sustav nije morao poslati poruku koja bi ljude samo obavijestila da gori, već konkretnu uputu o tome kako se ponašati.

Kao primjer navela je poruku kojom bi se građane i turiste moglo upozoriti da se požar brzo širi, da ne kreću osobnim automobilima jer je državna cesta D8 zatvorena za potrebe hitnih službi te da ostanu na sigurnom i slijede upute nadležnih. "Upravo tome služi sustav upozoravanja. Da ljudima kaže što trebaju napraviti i što ne smiju napraviti", poručila je. Dodala je kako, prema njezinu mišljenju, paniku ne izaziva pravodobna i jasna informacija. "Panika nastaje kad oko vas gori, a vi nemate pojma što se događa i kamo ići", napisala je.

Traži konkretne odgovore

Puljak je od Ministarstva turizma, HTZ-a i nadležnih turističkih zajednica zatražila konkretne odgovore na nekoliko pitanja: koje su informacije turistima dane dok je požar trajao, gdje i kada su objavljene, na kojim jezicima te postoje li službeni protokoli na stranim jezicima za goste koji su tijekom požara ostali bez dokumenata, osobnih stvari ili automobila.

Istodobno je naglasila kako njezine kritike nisu usmjerene prema operativnim službama na terenu.

"Vatrogasci, HGSS, policija i hitne službe radili su svoj posao i spašavali ljude na terenu. Ali sustav koji je te ljude trebao pravodobno upozoriti, informirati i usmjeriti - šutio je", zaključila je Marijana Puljak. Napomenula je i da je slika koju je priložila svojoj objavi samo primjer kako je upozorenje poslano putem SRUUK-a moglo izgledati.