Puljak žestoko odgovorila Šuti: "Dokazano je nesposoban direktor"

Bivša gradonačelnica Splita Marijana Puljak reagirala je na prozivke gradonačelnika Tomislava Šute vezane uz radove na projektu aglomeracije, poručivši kako odgovornost za kašnjenja ne vidi u bivšoj gradskoj vlasti, nego u Šutinu dosadašnjem radu.

Na društvenim mrežama osvrnula se na njegovu konferenciju za medije, navodeći kako je ponovno pokušao odgovornost prebaciti na prethodnu administraciju.

"Zvali su me mediji jer me Šuta prozivao na presici oko radova na projektu aglomeracije, tražeći krivce u prethodnoj vlasti", napisala je Puljak, uz ironičan komentar da je, kako kaže, "opet ispala kriva".

U nastavku objave ustvrdila je da je Tomislav Šuta, dok je bio direktor Vodovoda i kanalizacije, propustio pokrenuti ključne infrastrukturne projekte.

"Tomislav Šuta je dokazano nesposoban direktor. Nije pokrenuo, a kamoli završio projekt Lećevice. Dok je godinama bio na čelu Vodovoda i kanalizacije nije pokrenut niti jedan veći projekt, pa ni aglomeracija. Tek je direktor koji je izabran u našem mandatu odblokirao i pokrenuo sve projekte Vodovoda i kanalizacije", poručila je.

Dodala je kako se Šuta sada, prema njezinu mišljenju, ne snalazi u vođenju većeg broja projekata istodobno.

"Netko tko nije u stanju organizirati ni zalijevanje trave na Žnjanu, ne može upravljati s više projekata paralelno", zaključila je Puljak.