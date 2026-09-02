Puljak želi 'pomesti' stranačke fotelje: "Građani ih plaćaju, a institucije ne rade svoj posao"

„Tražimo da Vlada ukine 10.000 stranačkih rukovodećih mjesta, a da se novcem od uštede saniraju najzagađenije lokacije u Hrvatskoj“, poručila je na konferenciji za medije predsjednica stranke Centar Marijana Puljak, predstavljajući inicijativu za uvođenje reda u Hrvatsku Metla.hr.

Uz peticiju kojom Centar traži ukidanje izmišljenih rukovodećih mjesta, na web stranici Metla.hr postavljena je i karta onečišćenih lokacija u Hrvatskoj: „Institucije koje bi trebale nadzirati što se zakapa u našu zemlju vode ljudi koji su na ta mjesta došli po stranačkoj liniji. A kad je fotelja nagrada za lojalnost stranačkom vođi, onda nadzora i rada nema. I onda građani plate dvaput. Jednom kroz njihove plaće. Drugi put kroz sanaciju zemlje koju je netko pustio da se zatruje.“

Na web stranici za sada je navedeno 47 spornih lokacija. „Podatke smo prikupili sami, iz javnih izvora. Naš prvi cilj je doseći 10.000 potpisa u peticiji, po jedan za svaku stranačku fotelju koju treba ukinuti. Nakon toga nastavljamo do broja potpisa koje Vlada neće moći ignorirati. Peticija je otvorena svima, bez obzira za koga tko glasa. Pometimo nered u Hrvatskoj. I neka to plate oni koji su zatrovali zemlju“, rekla je Puljak, napominjući da Centar ne traži da se otpusti 10.000 ljudi, nego da se ukine 10.000 fotelja.

„Ne govorimo o odgojiteljicama, medicinskim sestrama i ljudima koji svaki dan rade svoj posao. Pričamo o direktorima, savjetnicima, upravama i nadzornim odborima, o mjestima na koja se ne dolazi znanjem nego stranačkom iskaznicom. Procjena je da nas to košta oko pola milijarde eura godišnje. Točnu brojku bi trebala objaviti država, ali ona je nema. I to je dio problema“, rekla je Puljak.

Saborski zastupnik Damir Barbir podsjetio je kako već godinu dana traži da 298 turističkih zajednica u Hrvatskoj pokaže koliko koštaju i koliko ljudi zapošljavaju. „Novac za njih obvezno izdvajaju mali iznajmljivači. I nitko ne zna reći koliki je to ukupan iznos. Isti je to problem. Samo je ovaj koji predstavljamo danas puno veći“, rekao je Barbir, navodeći primjere kako to izgleda u praksi.

„Fond za zaštitu okoliša, kao institucija koja u Hrvatskoj upravlja novcem za zaštitu okoliša, imala je 2023. direktora sa sedam savjetnika. Te iste godine raspisala je natječaj za osmog. To se nije dogodilo preko noći. Taložilo se 20 godina, kroz mandate različitih direktora i članove najmanje tri stranke. Dakle, ovo nije priča samo o jednoj vlasti. Kad je trebalo sanirati Liku, procjena troška je u dva mjeseca skočila s 50 na 125 milijuna eura, a količina otpada je u međuvremenu pala“, kazao je Barbir, ističući da je jedina institucija koja može zaustaviti nelegalno odlaganje otpada Državni inspektorat: „Na njezinom čelu do uhićenja je bio provjereni stranački kadar koji je tamo postavljen da radi za stranku, a ne za građane.“

Barbir je naglasio da ovo nije priča samo o odlaganju otpada, već o tome što se dogodi kad se tisuće mjesta popunjava po stranačkoj iskaznici. „U okolišu se posljedica vidi golim okom pa smo ga uzeli za primjer. Ali isto vrijedi u zdravstvu, na željeznici, u obrazovanju. Svugdje.

Zato pozivamo građane da potpišu peticiju na Metla.hr i da natjeramo Vladu da sanaciju zagađenja plate oni koji su odgovorni za zagađenje. 10 tisuća fotelja manje – 500 milijuna eura za sanaciju zagađenja“, zaključio je zastupnik.