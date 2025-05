Puljak zahvalio SDP-u na podršci: "Radi se o borbi za Split i o uvođenju reda"

Gradonačelnik Grada Splita i kandidat stranke Centar za novi mandat Ivica Puljak jutros je na Zapadnoj obali održao konferenciju za medije gdje se zahvalio SDP-u na podršci u drugom krugu izbora.

"Želim zahvaliti gospodinu Siniši Hajdaš-Dončiću i SDP-u na njihovoj podršci. Mislim da su zaista razumijeli o čemu se radi, a radi se o borbi za Split, o borbi za red u Gradu Splitu, za nastavak onog što smo radili četiri godine, za uvođenje reda i borbu za javni interes", kazao je Puljak.

"Kao predsjednik stranke Centar i gradonačelnik Grada Splita podržavam sve one koji se bore protiv HDZ-a u ovoj kampanji, a koji imaju ispred sebe kandidate, protu kandidate i sa strane HDZ-a, naročito u Dalmaciji. Pozivam sve građane da podrže kandidate koji nisu HDZ, dakle koji se bore protiv njih, da Dalmaciju ne prepustimo da u konačnici pripadne HDZ-u i da se vrati onaj nered koji smo ispravljali ovdje već četiri godine", dodao je Puljak.

Kazao je da ga nije iznenadila podrška SDP-a s obzirom na komentare Davora Matijevića. Dodao je da podržavaju sve koji se bore protiv HDZ-a.

Još jednom je pozvao građane da izađu na izbore.

"Izađite na izbore u nedjelju, svi zajedno se borimo za Split, borimo se za javni interes, rekao je Puljak.

Danas na Žnjan dolazi i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.

"Predsjednik je zaželio pogledati kako izgleda Žnjan. Žnjan stvarno izgleda veličanstveno i svjetski i pozivam sve građane, dođite, pogledajte što smo napravili. Pogledajte kako kad se radi u javnom interesu, kako se i veliki projekti mogu realizirati", odgovorio je Puljak.

"Ja sam posebno ponosan na činjenicu da je taj projekt od početka do kraja izrađen od građana Grada Splita i okolice, od samog projektiranja, pripreme gradnje pa i same gradnje. To je dokaz da mi svi zajedno možemo napraviti velike stvari za grad", zaključio je Puljak.

HDZ će reći da je to njihovo?

"HDZ će za puno stvari reći da je njihovo, ali Grad Split nije njihov grad. Grad Split je grad svojih građana i projekti koje smo mi naslijedili. Zaista smo neke projekte naslijedili. Recimo, na Žnjanu smo naslijedili projekt koji nije imao odvodnju, u Botaničkom vrtu smo naslijedili projekt koji nije imao biljke projektiranja, u Tehnološkom parku smo naslijedili projekt koji niti nije imao riješene imovinsko-upravne odnose... Mi smo sve to riješili, počeli graditi, pronašli financiranje i završili sve te projekte", odgovorio je Puljak.

"Mi nismo ljudi koji previše obećavaju, ali ispunjavamo stvari i naša djela govore ono što smo mi radili", rekao je i još jednom pozvao građane na Žnjan.

Dodao je da ne zna točne iznose troškova kampanje.

"Potrošili smo onoliko koliko smo imali na raspolaganju i koliko smo dobili od donacija. Jedan dio je donacija, jedan dio je financiranje stranke", odgovorio je Puljak.