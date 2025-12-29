Puljak za Božić dobio kaznu: "HDZ-ovo ministarstvo nije našlo ništa na Žnjanu, ali mene je kaznilo"

Bivši gradonačelnik Splita Ivica Puljak oglasio se javnom objavom u kojoj je naveo da je za Božić dobio – novčanu kaznu. Kako tvrdi, riječ je o iznosu od 1.327,23 eura, koji mu je osobno izrečen nakon prijave vezane uz projekt Žnjan.

– Svatko za Božić dobije neki poklon. Moj je kazna od 1.327,23 eura, nakon prijave koju je Šuta podnio Ministarstvu zbog projekta Žnjan – poručio je Puljak.

Naglašava da u samom projektu Žnjan nije pronađena nikakva nepravilnost.

– Ni HDZ-ovo ministarstvo nije pronašlo ništa sporno vezano uz Žnjan, ali su u provjeri cijelog gradskog proračuna pronašli jednu nepravilnost tehničke prirode vezanu uz financiranje novih autobusa za gradsku tvrtku Promet – naveo je.

Puljak tvrdi da su gradske stručne službe imale drugačije tumačenje.

– Stručne službe su nas uvjeravale u jedno, a ministarstvo ima drugo tumačenje. I naravno, opet kaznilo mene osobno – dodao je.

"Do sada su me osobno kaznili s 15.000 eura"

U objavi Puljak navodi kako ovo nije izoliran slučaj.

– HDZ-ove inspekcije i ministarstva su me, do sada, osobno kaznili za iznose ukupno od 15.000 eura. I to ne za moje greške – istaknuo je.

Usporedio je vlastitu situaciju s postupanjem prema dužnosnicima iz HDZ-a.

– Kad su njihovi gradonačelnici i načelnici u pitanju, iste stvari ignoriraju, ne podižu prijave, zaboravljaju papire. I uvijek se, nekako čudesno, izvuku bez kazne – napisao je Puljak.

Detalji prijave i revizije

– Pri kraju našeg mandata na čelu grada, Šuta je prijavio Grad Ministarstvu financija za navodno neodgovorno trošenje novca za projekt Žnjan. Njegova namjera je bila zaustaviti projekt Žnjan – naveo je Puljak.

Dodao je da je Ministarstvo financija potom provelo reviziju cijelog gradskog proračuna.

– Osam mjeseci kasnije rezultat je sljedeći: niti HDZ-ovo ministarstvo nije pronašlo ništa krivo za projekt Žnjan – istaknuo je, navodeći kako je prijavitelj kasnije “bez ikakvog srama, s velikim smiješkom na licu, primio nagradu za projekt uređenja Žnjanskog platoa”.

Jedina utvrđena nepravilnost odnosila se, kako navodi, na proceduru financiranja autobusa za Promet.

– Ministarstvo je smatralo da smo ugovor trebali poslati na Gradsko vijeće. I zbog toga su naplatili kaznu meni osobno od 1.327,23 eura – naveo je.

Puljak je zaključio:

– Kaznu su po zakonu mogli oprostiti, jer je “stupanj ugrožavanja javnog poretka ili društvenih vrijednosti” zaista neznatan, ali naravno – nisu to napravili.

– Meni ne preostaje ništa drugo nego, kao i do sada, kazne platiti i nadati se da ćemo jednog dana živjeti u pravednom društvu.