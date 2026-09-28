Puljak uzvratila na uvrede: "Zla sam! I ponosna na to. I bit ću još gora"

Marijana Puljak iz stranke Centar u svojoj je objavi nabrojila niz uvredljivih izraza kojima su je, prema njezinim riječima, nazivali tijekom godina, od omalovažavanja njezinih istupa do komentara na račun fizičkog izgleda.

"Godinama slušam kako me nazivaju raznim imenima. Malo sam lapača, histerična, guska, kokoš, zmija, narikača, onda mi se predbacuje izgled pa sam nosata rugoba ili mi se 'dobronamjerno' savjetuje da prestanem 'lajati' i da malo smanjim doživljaj", napisala je Puljak. Dodala je da je bila nazivana i "Big mama", a sada, kako navodi, i "mucica".

"Kad žena u politici ima jasan stav…"

Puljak takve napade povezuje s odnosom prema ženama koje u politici jasno izražavaju svoje stavove i ne pristaju na šutnju. "Kad žena u politici ima jasan stav, kad ne šuti i kad ne trguje, po starom dobrom receptu postaje 'vještica' ili 'oštrokondža'", poručila je.

Posebno se osvrnula na najnoviju uvredu, etiketu "zla žena". U objavi nije imenovala osobu kojoj odgovara, ali je ustvrdila da je riječ o čovjeku koji svoj politički opstanak duguje "trgovini s HDZ-om" te koji, prema njezinim navodima, iza sebe ima pravomoćnu presudu za psihičko nasilje nad ženom.

"Uvrede više ne pale"

U nastavku objave Puljak je poručila da etiketu kojom je pokušavaju diskreditirati prihvaća ako ona označava borbu protiv klijentelizma i odbijanje šutnje pred nepravdom. "Ako je 'zla žena' ona koja se bori za uređen sustav, protiv klijentelizma, koja ne šuti na nepravdu i koja odbija pokorno klimati glavom, onda jesam! Zla sam! I ponosna na to", napisala je te dodala: "I bit ću još 'gora'."

Naglasila je da je uvrede ne obeshrabruju, nego joj daju dodatni poticaj. "Njihov je problem što im uvrede više ne pale. Čak dapače. Meni osobno su samo dodatna energija koja me gura naprijed", istaknula je Puljak.

Objavu je zaključila porukom: "Žene koje misle svojom glavom i nemaju straha nisu nikakvo 'zlo', nego njihova najveća noćna mora. I tako će ostati i dalje."