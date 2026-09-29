Puljak udarila po Vladi i DP-u: "Frizeri plaćaju vaš kaos, a vi se svađate tko pije, a tko plaća"

Predsjednica Centra Marijana Puljak oštro je napala Vladu zbog najavljenog uvođenja, a potom i odgode takozvanih sidrenih cijena. Tvrdi da nova pravila neće zaustaviti inflaciju, nego će obrtnicima i poduzetnicima donijeti dodatne troškove i administraciju. "Zamrzavanje i sidrenje cijena nisu nikakva borba protiv inflacije nego demonstracija potpunog kaosa i nesposobnosti ove Vlade", poručila je Puljak, komentirajući obvezu prema kojoj bi poduzetnici uz aktualne cijene trebali isticati i one s određenog ranijeg datuma.

Posebno se osvrnula na nesuglasice unutar vladajuće većine. "Došli smo do toga da DP-ov ministar gospodarstva uvodi sidrene cijene, a DP-ov predsjednik saborskog Odbora za gospodarstvo traži da se one ukinu. Potpuni je kaos u vlasti, dok račun na kraju uvijek plaćaju obrtnici i građani", tvrdi Puljak.

"Nijedan frizer neće zbog toga spustiti cijenu"

Puljak smatra da obveza isticanja ranijih cijena neće imati stvarnog utjecaja na inflaciju.

"Nijedan frizer neće spustiti cijenu zato što mu je država naredila da uz današnju cijenu objesi i onu od 10. rujna", poručila je. Pritom se pozvala na aktualne podatke o rastu cijena. Prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku, potrošačke cijene u kolovozu 2026. bile su 4,2 posto više nego godinu ranije. Cijene usluga porasle su 7,2 posto, a energije 17,6 posto.

Puljak tvrdi da bi Vlada, umjesto dodatnog administrativnog opterećivanja poduzetnika, trebala smanjiti vlastitu potrošnju. "Dok od građana traže još malo strpljenja i još jedan doprinos, Vlada ne poduzima ništa da smanji vlastiti trošak. Umjesto da trenira strogoću na frizerima, cvjećarima i automehaničarima, Vlada mora početi čistiti u vlastitom dvorištu", poručila je predsjednica Centra.

Puljak ponovno izvukla "Metlu"

Centar pritom ponovno promovira inicijativu Metla.hr, kojom ta stranka traži ukidanje 10.000 rukovodećih, direktorskih i savjetničkih mjesta u javnom sektoru.

Puljak naglašava kako se taj prijedlog ne odnosi na liječnike, medicinske sestre, učitelje, policajce ili vatrogasce, već na radna mjesta za koja Centar tvrdi da su politički nagomilana i nepotrebna. "Prije nego što državu počnete 'čistiti' od obrtnika i poduzetnika, počistite je od viška svojih direktora i savjetnika. Metlu smo vam već donijeli", zaključila je Puljak.