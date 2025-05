Puljak: "Svima ćemo pružit priliku da podrže javni interes, siguran sam da će biti dovoljno ljudi u GV-u koji će to podržat"

Split će gradonačelnika dobiti 1. lipnja, a građani će birati između aktualnog gradonačelnika Ivice Puljka i HDZ-ovog Tomislava Šute. Razlika nakon svih prebrojanih glasova između njih dvojice je manja od pet posto - Puljak je dobio povjerenje 18.476 građana, Šuta je dobio 16.002 glasova.

"Građani Splita jučer su dali svoje glasove onima za koje smatraju da će najbolje voditi grad u sljedećem mandatu i zahvaljujem im što su izašli na izbore. Zadovoljni smo rezultatima koji su pokazali da smo najjača politička opcija u Splitu i da smo najjači u Gradskom vijeću, a meni i mojim zamjenicima pokazali su jasnu i nedvosmislenu podršku. Pred nama je drugi krug u kojem ćemo građanima prezentirati projekte koje smo radili, projekte koje ćemo raditi i pokazati način na koji smo protekle četiri godine mijenjali grad na bolje", kazao je danas ispred zgrade Banovine Puljak.

Još se ne zna tko će imati većinu u Gradskom vijeću.

"Što se situacije u Gradskom vijeću tiče, neće biti onakve većine kakva je bila u prošlom mandatu. Kerum i HDZ najavljuju da će ići zajedno Zadnji put kad su dijelili plijen, 60 posto je pripalo HDZ-u, 40 posto Kerumu pa bi ih trebalo pitati jesu li se već dogovorili o podjeli plijena. Naravno, to im neće uspjet, a mi ćemo svim ostalim partnerima u GV-u ponudit programsku i projektnu suradnju, one projekte koje su oni predstavljali u svojoj kampanji i one koje smo mi predstavljali ćemo zajedno promovirat, gradit i radit u interesu grada Splita. Pozivam građane da nas slušaju u ovoj kampanji koja traje iduća 2 tjedna i da izađu na izbore", poručio je Puljak te dodaje: "Mi smo 2021. godine završili eru Keruma i HDZ-a, počeli smo taj proces i na ovim izborima će biti konačnica tog procesa i onda će Split zaista biti oslobođen."

Puljak je uvjeren da će imati dovoljno ljudi za sastavljanje većine u Gradskom vijeću.

"Svima koji su ušli u GV ćemo pružiti mogućnost da podrže borbu za javni interes jer to je ono što mi radimo. Na drugoj strani su Kerum i HDZ, ljudi koji se bave privatnim i vlastitim interesima. Njima Grad Split služi kao bankomat, a mi se borimo za javni interes. Svima ćemo pružit priliku da podrže javni interes, ja sam siguran da će biti dovoljno ljudi u GV-u koji će to podržat", kaže.

Je li bila pogreška imati negativnu kampanju prema lijevoj koaliciji, upitali su ga novinari.

"Naša kampanja je bila pozitivna, mi smo prezentirali projekte, podsjećam da smo imali prezentaciju projekata koja je trajala dva sata. Imamo mapu projekata koje smo prezentirali i na kojima se vidi da smo mijenjali, mijenjamo i mijenjat ćemo grad na 1.200 lokacija u gradu. Završavamo Žnjan, završili smo Tehnološki park, posadili smo više stabala nego svi zajedno, gradimo dva nova dječja vrtića, širimo škole, sagradili smo dvije garaže, gradimo ih sad pet...", nabrojao je, a zatim komentirao lošu izlaznost.

"Loša izlaznost nikad nije dobra za grad. Mislim da je zaista važno da građani izađu na izbore, ja ih pozivam za dva tjedna da izađu na izbore i daju glas onome za koga smatraju da će biti bolji", pozvao je građane Puljak.

Što će biti ako HDZ sklopi većinu u vijeću?

"Ja ne vidim kako se to može dogodit, osim s Kerumom. Evidentno je da to žele, ali bilo bi zanimljivo pitat ih jesu li se već dogovarali o podjeli plijena jer zadnji put su dijelili firme, neke su bile Kerumove, neke HDZ-ove, neke ustanove su bile Kerumove, neke HDZ-ove, neki dijelovi ustanova... Ono što smo mi napravili i što ćemo raditi u budućnosti je - gradske tvrtke nisu ničiji plijen nego su to ustanove i tvrtke koje pripadaju svim građanima grada Splita", kaže Puljak.

O većini u GV-u su već razgovarali, ali nije htio dijeliti detalje.

"Imali smo neke kontakte, ali o tome ćemo u danima koji dolaze", kazao je Puljak.