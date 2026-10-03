Puljak: "Šutina Fimi media! Jesu DORH i USKOK na kolektivnom godišnjem?"

Saborska zastupnica Centra i splitska gradska vijećnica Marijana Puljak oštro se uključila u priču o poslovima privatnih tvrtki s gradskim i županijskim ustanovama, koja se posljednjih dana sve više širi splitskom političkom scenom. Puljak je slučaj izravno usporedila s aferom Fimi Media te prozvala splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu. Puljak je zastupnica Centra u aktualnom sazivu Hrvatskog sabora, dok je njezino sudjelovanje u radu Gradskog vijeća Splita evidentirano i u službenim zapisnicima.

"Šutina Fimi media!"

Njezina reakcija uslijedila je nakon istupa županijske vijećnice Centra Gorane Rosandić, koja je iznijela tvrdnje da su se poslovi povezani s Antonijem Nikolićem i tvrtkama koje ona povezuje s njim proširili i na ustanove Splitsko-dalmatinske županije. Rosandić je, među ostalim, spomenula Centar izvrsnosti SDŽ te ustvrdila da je prema tvrtkama koje povezuje s Nikolićem u posljednjih nekoliko mjeseci isplaćeno više od 8.500 eura.

Marijana Puljak sada je otišla korak dalje i cijeli slučaj opisala riječima:

"Šutina Fimi media! Radiš volonterski u HDZ izbornoj kampanji i onda se naplatiš kroz ugovore za posao bez natječaja s gradskim i županijskim firmama. Model koji se očito nastavlja bez obzira što je HDZ za to već bio osuđen. Jesu DORH i USKOK na kolektivnom godišnjem, zna li se šta?", poručila je Puljak.

Rosandić ranije prozvala Šutu i Bobana

Podsjetimo, Gorana Rosandić prethodno je prozvala i splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu te splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana, pozivajući nadležne institucije da ispitaju poslovne odnose gradskih i županijskih ustanova s privatnim tvrtkama o kojima govori.

Rosandić je ustvrdila i da je Antonio Nikolić ranije javno govorio o angažmanu u Šutinoj izbornoj kampanji, a političku povezanost dovela je u vezu s poslovima koji su kasnije sklapani s javnim ustanovama. Riječ je, međutim, o tvrdnjama i političkim optužbama predstavnica Centra; eventualno postojanje nezakonitosti mogu utvrditi nadležna tijela.