Puljak šalje zastupničko pitanje zbog požara kod Omiša: "Nemojte nam vrijeđati inteligenciju"

Saborska zastupnica Marijana Puljak reagirala je nakon vijesti da je u KBC-u Split preminuo muškarac rođen 1947. godine koji je zadobio teške ozljede u katastrofalnom požaru na omiškom području.

Riječ je o drugoj smrtnoj žrtvi požara koji je 13. kolovoza izbio na području Lokve Rogoznice i proširio se prema Omišu.

Puljak je izrazila sućut obitelji preminulog, a potom najavila da nadležnim institucijama šalje službeno zastupničko pitanje vezano uz aktiviranje Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK).

"Duboka sućut obitelji preminulog u ovoj strašnoj tragediji", napisala je Puljak.

"Zašto ljudima nije stigla poruka upozorenja?"

Puljak traži odgovor na pitanje zbog čega SRUUK nije aktiviran tijekom požara te zašto stanovnici ugroženog područja nisu putem sustava dobili upozorenje i upute za postupanje.

"Upravo šaljem i službeno zastupničko pitanje svim nadležnim institucijama: Zašto SRUUK, Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama, nije bio aktiviran tijekom požara u Omišu? Zašto ljudima na ugroženom području nije stigla poruka upozorenja s jasnim uputama što učiniti?", poručila je.

Osvrnula se i na moguća obrazloženja zbog kojih upozorenje nije poslano.

"I molim vas, nemojte nam vrijeđati inteligenciju odgovorima da bi se slanjem upozorenja 'dizala panika'."

Puljak smatra da javnost nakon tragedije mora dobiti odgovor o tome tko donosi odluku o aktiviranju sustava i zašto on u ovom slučaju nije korišten.

"Sustav postoji upravo zbog ovakvih situacija. Ako nije aktiviran kada su ljudski životi ugroženi, javnost zaslužuje znati zašto i tko je za to odgovoran", zaključila je.

U požaru stradalo 38 ljudi

Podsjetimo, veliki požar izbio je 13. kolovoza oko 20 sati na području Lokve Rogoznice. Nošen snažnim vjetrom brzo se proširio prema Omišu, a opožareno je oko 1000 hektara.

Jedna osoba pronađena je mrtva na opožarenom području u Maloj Luci kod Stanića, dok je prema podacima Državnog odvjetništva ozlijeđeno 38 ljudi.

Danas je iz KBC-a Split potvrđeno da je preminuo i muškarac rođen 1947. godine koji je u požaru zadobio teške ozljede. Iz bolnice su naveli i da se ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje liječe u jedinici intenzivnog liječenja te da su životno ugroženi.