Puljak: "Prvo metla za uhljebe, onda možemo pričati o inflaciji"

Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak oštro je kritizirala premijera Andreja Plenkovića, poručivši kako se Vlada, umjesto stvarnim uzrocima inflacije, bavi prozivanjem malih iznajmljivača i obrtnika. Puljak je svoju reakciju objavila nakon Plenkovićevih izjava s Hvara, gdje je komentirao cijene na otocima i usporedio ih s onima u kontinentalnim dijelovima Hrvatske.

"Ovoj zemlji treba metla — i to hitno"

"Ovoj zemlji treba metla — i to hitno", poručila je Puljak, kritizirajući premijera zbog, kako tvrdi, skretanja pozornosti s ključnog problema. Navela je da Plenković na Hvaru "glumi turističkog inspektora" i drži lekcije o tome kako nije normalno da proizvod na otoku košta više nego u Osijeku, dok pritom, prema njezinim riječima, prešućuje ono što je zaista problematično.

"Hrvatska ima najvišu inflaciju u eurozoni", istaknula je Puljak. Saborska zastupnica Centra tvrdi da Vlada, umjesto rezanja vlastite rastrošnosti, dodatno opterećuje male iznajmljivače i obrtnike. "I što oni rade? Umjesto da režu vlastitu državnu rastrošnost, dižu namete malim iznajmljivačima i obrtnicima", poručila je Puljak. Prema njezinoj ocjeni, pravi generator inflacije nije u malim poduzetnicima i iznajmljivačima, nego u prevelikom državnom aparatu. Puljak je posebno prozvala HDZ, tvrdeći da državu godišnje skupo košta velik broj, kako ih naziva, izmišljenih funkcija.

"A pravi generator inflacije je 10.000 izmišljenih HDZ-ovih fotelja. Vojska direktora, pomoćnika, zamjenika i savjetnika bez opisa posla, ali s plavom stranačkom knjižicom", napisala je. Dodala je kako to, prema njezinim tvrdnjama, građane košta "pola milijarde eura godišnje", nazvavši takav sustav "inflacijom uhljebljivanja".

Poruka premijeru

Puljak je na kraju izravno poručila premijeru da prije novih komentara o cijenama na otocima treba krenuti od državnog aparata. "Gospodine premijeru, prije nego što sljedeći put odete na otok pametovati o poštenim cijenama, ugasite deset tisuća izmišljenih fotelja", poručila je.

Zaključila je porukom: "Prvo metla za uhljebe. Onda možemo dalje pričati o inflaciji."