Puljak prozvala Šutu zbog zapošljavanja: "Čujem da već kruže liste s gotovim imenima"

Saborska zastupnica i predsjednica Centra Marijana Puljak ponovno je kritizirala splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu, ovoga puta zbog zapošljavanja u gradskom sustavu.

Puljak je na društvenim mrežama reagirala na medijski naslov o zapošljavanju na neodređeno, povezujući ga s inicijativom Metla, koju je Centar pokrenuo s ciljem smanjenja broja radnih mjesta za koja u toj stranci tvrde da se popunjavaju prema stranačkom ključu. Inicijativa i peticija predstavljene su krajem kolovoza.

„Kad vidite ovaj naslov u novinama, da neki HDZ-ovac zapošljava ljude, šta prvo pomislite? Pa da se imena znaju i prije nego li se natječaj objavi“, napisala je Puljak.

Posebno se osvrnula na najavljena zapošljavanja odgojiteljica u vrtićima nove gradske ustanove. Puljak pritom tvrdi, ne navodeći dokaze ni konkretna imena, da je čula kako već postoje popisi osoba koje bi trebale biti zaposlene.

Naglasila je kako su nova zapošljavanja potrebna, ali smatra da se postupci moraju provoditi transparentno.

„Zapošljavanja su potrebna i to je u redu, ali čujem kako već kruže liste s gotovim imenima ljudi koji se 'moraju' primiti, a to nikako nije u redu“, navela je.

Puljak tvrdi i da se stranačka pripadnost i dalje koristi kao kriterij pri zapošljavanju, od radnih mjesta u vrtićima do pozicija u gradskoj administraciji. Riječ je o njezinim političkim tvrdnjama; u objavi nije ponudila dokumentaciju kojom bi potkrijepila navode o unaprijed određenim kandidatima.

Na kraju je građane ponovno pozvala da podrže peticiju inicijative Metla. Centar tom inicijativom traži ukidanje 10.000 rukovodećih radnih mjesta za koja tvrdi da su nepotrebna i stranački popunjena.