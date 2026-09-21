Puljak prozvala Šutu: "Ne možete govoriti protiv nasilja, a političkim odlukama ga normalizirati"

Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak oglasila se uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, poručivši kako se prosvjedi tim povodom održavaju u čak 17 gradova i mjesta diljem Hrvatske.

Nacionalni dan obilježava se 22. rujna, u spomen na tri žene ubijene 1999. godine na zagrebačkom Općinskom sudu tijekom brakorazvodne parnice. Puljak je poručila kako ta tragedija mora biti trajni podsjetnik na odgovornost institucija da nasilje prepoznaju, spriječe i ne normaliziraju.

Puljak prozvala splitsku vlast

U svojoj objavi posebno se osvrnula na Split i aktualnu gradsku vlast.

"A dok gledate sliku s prosvjeda u Splitu, sjetite se da od svih tih 17 gradova i mjesta, jedino u našem Splitu vladajuću većinu čini i vijećnik pravomoćno osuđen za nasilje u obitelji, kojeg je gradonačelnik Tomislav Šuta uzeo i za savjetnika na projektu Hotela Zagreb", napisala je Puljak.

Saborska zastupnica Centra smatra kako se protiv nasilja ne može boriti samo javnim porukama, dok se istodobno, prema njezinu stavu, političkim odlukama šalje suprotna poruka. "Ne možete se protiv nasilja boriti prigodnim riječima na društvenim mrežama, a istodobno ga svojim političkim odlukama normalizirati u vlastitom dvorištu", poručila je.

"Kakvu poruku time šaljemo žrtvama?"

Puljak je u nastavku postavila pitanje kakvu poruku takva situacija, prema njezinu mišljenju, šalje žrtvama nasilja.

"Kakvu poruku time šaljemo žrtvama koje skupljaju hrabrost prijaviti nasilje? Da je nasilje prihvatljivo ako je politički korisno?", napisala je. Na kraju je naglasila kako, prema njezinu stajalištu, institucionalno normaliziranje obiteljskog nasilja ne smije biti prihvatljivo. "Institucionalno normaliziranje obiteljskog nasilja ne smije proći. Ni u Splitu, ni bilo gdje u Hrvatskoj. Nismo i nećemo odustati", zaključila je Marijana Puljak.