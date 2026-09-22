TOTALNI "RAT" Puljak prozvala Matijevića, on joj žestoko odgovorio: "Odstupi od mene, zla ženo"

Novi žestoki verbalni sukob izbio je na splitskoj političkoj sceni, ovoga puta između Marijane Puljak i gradskog vijećnika Davora Matijevića.

Puljak se oglasila uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se u Hrvatskoj obilježava 22. rujna u znak sjećanja na tri žene ubijene 1999. godine tijekom brakorazvodne parnice na Općinskom sudu u Zagrebu. Hrvatski sabor taj je datum proglasio Nacionalnim danom borbe protiv nasilja nad ženama 2004. godine.

Puljak: „Institucionalno normaliziranje obiteljskog nasilja ne smije proći“

Puljak je objavila da se prosvjedi održavaju u 17 hrvatskih gradova i mjesta, a zatim se posebno osvrnula na političku situaciju u Splitu.

U svojoj objavi navela je da „jedino u našem Splitu vladajuću većinu čini i vijećnik pravomoćno osuđen za nasilje u obitelji“, dodajući da ga je gradonačelnik Tomislav Šuta uključio i u projekt prenamjene Hotela Zagreb.

„Ne možete se protiv nasilja boriti prigodnim riječima na društvenim mrežama, a istodobno ga svojim političkim odlukama normalizirati u vlastitom dvorištu“, poručila je Puljak.

Zapitala se i kakvu takva politička odluka šalje poruku žrtvama nasilja te zaključila:

„Institucionalno normaliziranje obiteljskog nasilja ne smije proći. Ni u Splitu, ni bilo gdje u Hrvatskoj.“

Matijević: „Jesam, zabeštima sam u svađi preko poruka i dobio prekršajnu kaznu“

Na njezinu objavu reagirao je Davor Matijević tekstom naslovljenim „Odstupi od mene, zla ženo“.

Matijević je naveo da je tijekom svađe putem poruka psovao te da je zbog toga dobio prekršajnu kaznu od 260 eura.

Istodobno je Puljak optužio da njegov privatni i obiteljski život koristi za političke obračune.

„Marijana Puljak jako dobro zna što je pravo nasilje u obitelji i jako dobro zna zašto nas je sve zvala u kampanji 2021. godine. Druga je stvar što nitko od nas nije lešinario“, napisao je Matijević.

U nastavku objave iznio je niz ozbiljnih optužbi na račun Puljak i ljudi s kojima ju povezuje. Te navode Matijević je iznio kao vlastite političke tvrdnje, a u objavi nije priložio dokaze kojima bi ih potkrijepio.

Spomenuo i Hotel Zagreb

Matijević se osvrnuo i na Puljkinu tvrdnju o njegovu angažmanu na projektu prenamjene Hotela Zagreb u centar za starije osobe.

„Ovo nije prvi put da spominje moju ulogu voditelja projekta Hotel Zagreb. Volontersku“, napisao je.

Da je Matijević službeno uključen u taj projekt te da svoj angažman opisuje kao volonterski, objavljeno je i ranije. U srpnju je kao gradski vijećnik predstavljao ugovor za izradu idejnog rješenja prenamjene Hotela Zagreb, vrijedan 168 tisuća eura, a projekt predviđa prenamjenu kompleksa u centar za starije osobe.

Projekt je posljednjih mjeseci napredovao kroz izradu idejnog rješenja i pripreme za daljnje administrativne korake.

Matijević je svoju objavu završio riječima:

„Na kraju ove priče novac od kriještanja će potrošiti, a ja ću ponos zbog Hotela Zagreb zauvijek nositi u sebi. Odstupi od mene, zla ženo.“