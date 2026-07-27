Puljak progovorila o uvredama na društvenim mrežama: "Pričam o čistoj mržnji i trolanju bez ikakvog razloga"

Saborska zastupnica Marijana Puljak osvrnula se na svom Facebook profilu na sveprisutno vrijeđanje i širenje mržnje na društvenim mrežama, istaknuvši kako kritika i različita mišljenja nisu problem, ali da vrijeđanje bez razloga nema smisla.

"Dan mi je uvijek prekratak za sve što želim napraviti, naučiti, promijeniti ili stvoriti. Zato se često pitam kakav je to motiv i smisao života kada se netko probudi ujutro i od svih mogućnosti koje mu život pruža odluči svoje dragocjeno, kratko vrijeme utrošiti na hejtanje po mrežama", napisala je Puljak.

Naglasila je kako se ne protivi kritikama, argumentiranim raspravama ni političkim neslaganjima, već osobnim uvredama i trolanju.

"Ne pričam o kritici, argumentiranoj raspravi ili političkom neslaganju, to je OK i poželjno. Pričam o čistoj mržnji i trolanju bez ikakvog razloga", poručila je.

Kao primjer navela je komentare koji se ne odnose na temu objave, već služe isključivo za osobno omalovažavanje.

U svojoj objavi Puljak je preporučila i tekst novinarke Katarine koja se bavila pitanjem zašto su oporbene političarke često meta napada na društvenim mrežama te što stoji iza takvog ponašanja.

"Odličan i pogođen tekst koji vrijedi pročitati", poručila je Puljak, uz napomenu da se poveznica na tekst nalazi u prvom komentaru.