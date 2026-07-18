Puljak pozvala oporbu na zajednički izlazak na kotarske izbore: "Vrijeme je da prestanemo ponavljati iste greške"

Predsjednica stranke Centar, saborska zastupnica i splitska gradska vijećnica Marijana Puljak pozvala je oporbene stranke i nezavisne kandidate na zajednički izlazak na kotarske izbore u Splitu koji će se održati u rujnu.

Puljak je poručila kako su kotarski izbori "prva i ključna linija obrane gradskih kvartova", ali i prilika da oporba pokaže zajedništvo s ciljem pobjede nad HDZ-om.

"Centar je kao najjača stranka u Gradskom vijeću potpuno svjestan svoje odgovornosti. Upravo zato pozivamo SDP, Možemo! i sve nezavisne pojedince koji se žele pridružiti ovoj borbi da na ove izbore izađemo zajedno. Pokažimo ozbiljnost i odgovornost prema biračima i našem gradu", rekla je.

"Vrijeme je da naučimo iz grešaka"

Puljak smatra da oporba mora izvući pouke iz dosadašnjih izbornih rezultata.

"HDZ danas vlada u državi jer oporba nije zajednički izašla na izbore, a u Splitu jer se slijepo podržavalo kandidata za kojeg je bilo jasno da je kompromitiran i da je igrač HDZ-a", ustvrdila je.

Na kraju je pozvala na zajedničko djelovanje uoči rujanskih izbora.

"Neka to svima bude lekcija koju nećemo ponavljati. Vrijeme je da udružimo znanje, energiju i resurse. Krenimo u pobjedu nad HDZ-om na svim razinama, počevši upravo od naših ulica i kvartova", zaključila je.