Puljak povodom Dana antifašističke borbe: "Sloboda se ne nasljeđuje, ona se čuva svaki dan"

Predsjednica stranke Centar Marijana Puljak uputila je čestitku građanima povodom Dana antifašističke borbe, istaknuvši važnost očuvanja vrijednosti na kojima počiva moderna demokratska Europa.

Podsjetila je kako je 22. lipnja 1941. godine skupina ljudi odlučila pružiti otpor fašizmu te osnovala prvu antifašističku postrojbu na ovom području Europe.

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– Na današnji dan skupina hrabrih ljudi odlučila je ne šutjeti. U vremenu straha, nasilja i mržnje, kada je bilo lakše okrenuti glavu na drugu stranu, stali su nasuprot fašizmu i pokazali da postoje vrijednosti za koje se vrijedi boriti – poručila je Puljak.

Antifašizam kao svakodnevna odgovornost

Predsjednica Centra naglasila je kako Dan antifašističke borbe nije samo prisjećanje na povijesne događaje, već i podsjetnik na odgovornost koju društvo ima danas.

Prema njezinim riječima, opasnosti od netolerancije i diskriminacije često ne dolaze naglo, već se razvijaju kroz šutnju i prihvaćanje nepravde.

– Fašizam ne počinje velikim riječima ni velikim zastavama. Počinje kada se pristaje na ponižavanje drugih, kada se okreće glava pred vrijeđanjem, isključivanjem ili proglašavanjem nekoga manje vrijednim. Zato antifašizam nije samo povijesni pojam, nego odluka da se suprotstavimo mržnji, nasilju i nepravdi – istaknula je.

Društvo bez straha i podjela

Puljak je poručila kako je dužnost današnjih generacija očuvati nasljeđe antifašističke borbe kroz izgradnju otvorenog i uključivog društva.

– Naša je odgovornost graditi zajednicu u kojoj se nitko neće osjećati ugroženo zbog svog identiteta, uvjerenja, podrijetla ili osobe koju voli. Sloboda, jednakost i ljudsko dostojanstvo vrijednosti su koje treba štititi svakoga dana – navela je.

Zaključila je kako sloboda nije trajno zajamčena te da njezino očuvanje zahtijeva stalnu brigu i angažman građana.

– Sloboda se ne nasljeđuje jednom zauvijek. Ona se čuva svaki dan – poručila je predsjednica Centra povodom Dana antifašističke borbe.