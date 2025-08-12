Puljak poslala ogorčenu poruku nakon požara: "Maknite se s mog profila i poštedite nas vaših bolesnih komentara…"

Jučerašnji požar koji je izbio između Jesenica i Sumpetra uznemirio je mještane, no zahvaljujući brzoj i koordiniranoj intervenciji vatrogasaca, buktinja je lokalizirana bez većih materijalnih šteta.

Vatru je zabilježila saborska zastupnica i splitska gradska vijećnica iz redova Centra. Naime, plamen se, prema njezinim riječima, približio kući njezine majke, što je izazvalo veliku zabrinutost obitelji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Rugate se muci i trudu mojih roditelja"

Puljak je putem svog Facebook profila izrazila zahvalnost vatrogascima na njihovoj hrabrosti i predanosti, no istovremeno je javno reagirala na niz uvredljivih komentara koji su se pojavili ispod snimke.

"Ako vas veseli ruganje ljudima dok im je kuća umalo izgorila, maknite se s mog profila i poštedite nas vaših bolesnih komentara… Ni sekunde vam nije palo na pamet pitati je li unutra netko bio, kako je moja majka, je li pokretna, je li kuća spašena. Umjesto toga, rugate se muci i trudu mojih roditelja i vrijeđate moju obitelj – poručila", je Puljak.

Zaključila je kako za takvo ponašanje nema mjesta na njezinom profilu, te je poručila onima koji ostavljaju uvrede da se sami uklone ili će ih ona blokirati.