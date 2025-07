Puljak otkriva: "HDZ-ova mreža državnih i privatnih aktera puše u isti rog, ruše našu ekipu u Splitu"

Bivši splitski gradonačelnik Ivica Puljak na Facebooku iznosi teške optužbe na račun HDZ-a.

Tvrdi da je ta stranka, kroz povezanu mrežu državnih institucija, udruga, analitičara i režimskih medija, godinama sustavno širila lažne vijesti i podmetanja s ciljem rušenja njegove vlasti u Splitu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Puljak navodi kako su institucije bile korištene kao političko oružje, kako su pojedine udruge i analitičari radili za interese HDZ-a, te da su čak i nominalni protivnici, poput SDP-a, u stvarnosti djelovali protiv njegove ekipe. "Otrov je bio posvuda", zaključuje Puljak, najavljujući nove "epizode" i još neispričane detalje.

Objavu prenosimo u cijelosti i autentično:

- EPIZODA 1: HDZ-ova mreža i lažne vijesti

Protekli izbori u Splitu pokazali su u praksi da lažne vijesti kod nekih ljudi postaju jednako vrijedne kao i činjenice. Pogotovo ako ih promovira organizirana mreža.

HDZ je stranka s jakom hijerarhijom i čeličnom disciplinom čije je ljepilo osobni interes. No, to već svi jako dobro znamo. Ono što nije rasvijetljeno u javnosti, a na svojoj koži smo osjetili mi u Splitu, je mreža državnih, paradržavnih i privatnih institucija i pojedinaca koja, svatko na svoj način i u skladu sa svojim kapacitetima, puše u isti rog. A to je rušenje naše ekipe u Splitu.

Državne institucije, na čelu s represivnim aparatom i inspektoratom, vam četiri godine prevrću svaki papir i oduzimaju prijeko potrebnu energiju i vrijeme koje bi inače upotrijebili za koristan rad i za opće dobro. Pri tome mi je najtužnije bilo gledati policajce, inspektore i službenike koji znaju raditi svoj posao, a uz gotovo ispričavanje, dođu k meni na postupanje zbog neke očite besmislice. Te institucije kontrolira HDZ i njih koristi za probitak stranke, a ne za provođenje zakona. Građevinska inspekcija ni nakon deset molbi i prijava nije htjela srušiti besprave ružne građevine po gradu (na primjer ex Cox na Trsteniku), ali su našli vremena dva mjeseca maltretirati izvođače na Žnjanu, kako bi usporili radove.

'udruge organiziraju prosvjede protiv nas na najluđe moguće teme'

Dodajte tome razne udruge kojima HDZ financira rad preko gradskih, županijskih i državnog proračuna. Zauzvrat te udruge organiziraju prosvjede protiv nas na najluđe moguće teme. Tu su i „neovisni analitičari“ čije firme najčešće žive od posla s državom. U ovu jednadžbu dodajte i političke stranke i pojedince koji se predstavljaju kao konkurencija HDZ-u, a zapravo rade zajedno s njim. To smo vidjeli na primjeru SDP-a i Davora Matijevića.

Onda vam to u praksi izgleda ovako:

Prava istina: Radimo pošteno i primjenjujemo ista pravila za sve.

Bilo tko kaže: „Puljak pogodovao investitoru!“

DORH pokreće izvide protiv Puljka! Režimski mediji: “Kriminal u Splitu!”.

Udruga zaštitnika Hrvatske: “Puljak je uništio Hrvatsku!”

Neovisni analitičari: “Ovo je velik udarac, Puljak je pokazao da ne zna upravljati Splitom.”

SDP: “Split nazaduje zbog Puljka!” Režimski mediji: “Umjesto da surađuju, Puljak napada SDP!”

HDZ: “Dat ćemo besplatne vrtiće! Sve će biti besplatno!”

I tako četiri godine. Većina aktera koji prenose lažne vijesti, zna da to radi. Taj dio je meni i danas nevjerojatan i ne mogu ga razumjeti. Uvijek sam mislio da otrov dolazi u malim i lako prepoznatljivim pakiranjima, ali nije uvijek tako. Ovaj put je otrov bio svugdje i bilo ga je teško prepoznati.

Uskoro sljedeći nastavak - napisao je Puljak na Facebooku.