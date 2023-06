PULJAK OTKRIO REZULTATE UPISA U VRTIĆE: "Velika promjena u odnosu na prethodne godine"

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak na jutrošnjoj je konferenciji za medije predstavio prve rezultate upisa u jasličke i vrtićke programe predškolskih ustanova grada Splita.

Uz Puljka na presici je bio i pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Marija Negotića te kolega iz resornog UO.

Žalbeni rok do 10. srpnja

"Imamo dobru vijest, stanje je ove godine puno bolje nego pije. Zbog napora privatnih vrtića, vjerskih i Grada Splita, imamo dobre vijesti za sve.

Ono što želimo reći je da ovi rezultati nisu konačni i ne znače da vaše dijete neće biti upisano u konačnici. Rezultati su takvi da ćemo pravu sliku imati nakon žalbenog roka, do 10.7., a do tada molimo roditelje za strpljenje.

Sva djeca koja su se prijavila na upis u vrtićke skupine bit će upisana u neki od vrtića grada Splita. Manji dio djece neće biti upisan u vrtić koji je bio prvi ili drugi izbor, ali u konačnici ćemo imati upisanu svu djecu, bez obzira jesu li roditelji zaposleni ili ne, i bez obzira imaju li prebivalište u Splitu, kazao je Puljak. Potom je komentirao jaslice.

Dobra vijest za roditelje koji rade

"Imamo 11 novih skupina u jasličkim grupama pa pretpostavljamo da ćemo upisati svu djecu u jasličke programe za roditelje koja su oba zaposlena s prebivalištem na području grada Splita", dodao je.

Puljak se pohvalio da su ovakvi rezultati upisa bolji u odnosu na one iz prethodnih godina.

"Ponovno apeliram roditelje na strpljenje i razumijevanje dok ne prođe žalbeni rok. Naši djelatnici su vam uvijek na raspolaganju", zaključio je Puljak.

Puljak o vrtićima Posted by DalmacijaDanas on Thursday, June 15, 2023

"Zadovoljna sam upisima u DV Cvit Mediterana jer smo dali velike napore da bi otvorili još jasličkih skupina tako da DV Cvit Mediterana ima upisanu svu vrtićku djecu i otvorili smo još tri jasličke skupine", kazala je Endica Radić Hozo", ravnateljica DV Cvit Mediterana.

Zadovoljna je upisima i ravnateljica DV Grigor Vitez Viktorija Rogulj.

"Procedura još traje, prvi krug je završen, mnogi imaju uvjete. Dugo godina sam ravnateljica i mogu kazati da je bilo zakonskih promjena, ali uhvatili smo se, što je rekao i gradonačelnik, s tim u koštac. Sada slijedi period žalbe i mnoga djeca dobit će mjesto", kazala je Rogulj.

U DV Marjan je ostao manji broj neupisane djece, ali slijedi žalbeni program.

"Svu djecu koja su tražila vrtićke programe ove godine smo upisali, na zadovoljstvo roditelja, ali i nas zaposlenika", kaže ravnateljica DV Marjan Ani Mrnjavac.

Radostan je ravnatelj DV Radost Dubravko Vukovac zbog upisa.

"Osigurali smo dosta mjesta u prvom krugu, ali osigurat ćemo ih još u žalbenom roku, koliko nam mogućnosti dozvoljavaju", kaže Vukovac.

Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Marijo Negotić kaže da će se nastaviti s izgradnjom vrtića.

"Ove godine smo imali pojačan broj zahtjeva za upise u dječje vrtiće u odnosu na lani. Uspjeli smo zbrinuti gotovo svu djecu i mislim da ćemo zaista napraviti ono što je bila nemoguća misija, a to je da će ostati iznimno mali broj neupisane djece. Mi nastavljamo s akcijom izgradnje vrtića. Kreće izgradnja vrtića na Kili i Pujankama, istodobno idemo s preuređenjem na Mertojaku i radi se dogradnja vrtića u Žrnovnicu. To je još par stotina mjesta za dogodine i nakon toga ćemo nastaviti sa izgradnjom novih kapaciteta do 2027. godine i mislim da će do tada gotova sva djeca biti upisana", kazao je Negotić.